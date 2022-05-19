الريان القطري يفجر مفاجأة قوية: موسيماني عرض نفسه على الفريق

كشف أمير فتحي، المشرف على الإعلام بنادي الريان القطري، أن مسألة تولي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القيادة الفنية للفريق القطري أثارت العديد من الجدل بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وأضاف أمير فتحي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا المذاع على قناة المحور، أن بيتسو موسيماني حاول التواصل مع مسؤولي الريان القطري منذ شهرين.

وأوضح فتحي، أن موسيماني حاول التواصل مع أكثر من مسؤول نادي في الدوري القطري من أجل البحث عن عرض له، لافتًا إلى أن هذا الأمر قبل تجديد تعاقده مع الأهلي.

وتابع: «موسيماني لم ينجح في الوصول إلى مسؤولي الريان القطري في هذه الفترة، وعليه لم تكن هناك مفاوضات رسمية».