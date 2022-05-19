الجو مضروب في الخلاط.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس والتقلبات الجوية| فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد وأخصائي جوي إن فصل الربيع معروف بالتقلبات الجوية التي تحدث به بكثرة، مشيرة إلى أن الفصول جميعها تتجمع خلال فصل الربيع من ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة في وقتا واحد.

وأضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائيه، أننا نشهد في الاسبوع الواحد انخفاض وارتفاع في درجات الحرارة ونشهد أمطار واتربة في وقت واحد.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد وأخصائي جوي أنه متوقع غدا وبعد غد يكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة علي جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الدكتورة منار غانم أن درجة الحرارة سوف تكون في القاهرة ٣٣ العظمي ومن ثم سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة بداية من يوم السبت بمعدل ٥ درجات وسيستمر الانخفاض حتي الاحد.