4 يونيو موعد بدء امتحانات نهاية العام بجامعة الأزهر.. وأبرز الاستعدادات

تنهي كليات جامعة الأزهر، استعداداتها خلال الفترة الحالية ، لاستقبال الطلاب والطالبات على مستوى الجمهورية ، لأداء امتحانات نهاية العام الحالي 2021-2022، في 4 يونيو المقبل، وتختلف بداية الامتحانات من كل كلية إلى أخرى حسب ظروف كل كلية.

استعدادات جامعة الأزهر للامتحانات

ونشرت كليات جامعة الأزهر، جداول الامتحانات على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، وعلى مداخل الكليات، حتى يعرف كل طالب جدول الامتحانات وينظم جدول مذاكرته وفقا لأولولوية كل مادة في الجدول.

ووفرت كليات جامعة الأزهر، الجو المناسب لاستقبال الطلاب والطالبات داخل اللجان ، وتجهيز المدرجات والقاعات ومقاعد الجلوس وعليها رقم كل طالب في اللجنة، حتى تسري العملية الامتحانية بانتظام ويسر.

منظومة الحرم الذكي

وأكدت جامعة الأزهر، على احتساب نسبة الغياب لطلاب جميع الفرق الدراسية، وسوف يتم حرمان الطالب من دخول الامتحان حال تجاوزه النسب المقررة للغياب وفقا للوائح المنظمة لذلك.



وشددت جامعة الأزهر، على جميع الطلاب بسرعة التوجه إلى شئون الطلاب لاستلام الكود الخاص بالتسجيل على منظومة الحرم الذكي اللازم لاستخراج رقم الجلوس لكل طالب، وفي حالة عدم استلام هذا الكود لا يستطيع الطالب استخراج رقم الجلوس مجانا وذلك خلال أسبوع.



مراكز الاختبارات الإلكترونية

وأكد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر، لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة قامت بتجهيز سبعة مراكز اختبارات إلكترونية في القاهرة وأسيوط وطنطا؛ تلبية لتلك الثورة التكنولوجية العالمية التي يشهدها العالم أجمع، إضافة إلى التحول الرقمي في مجال الأرشيف الإلكتروني، إضافة إلى تجهيز الجامعة لمركز إصدار الوثائق المؤمنة خدمة لمنسوبي جامعة الأزهر طبقا للقرار الجمهوري رقم 232 في عام 2021 م، في القاهرة، وثان في أسيوط خدمة لقطاع كليات الوجه القبلي، وثالث في طنطا لخدمة قطاع كليات الوجه البحري، إضافة إلى عقد الجامعة للدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والطلاب حول التحول الرقمي الشامل والحرم الذكي.

وأضاف الشربيني أن الجامعة تهدف من خلال التحول الرقمي إلى تحقيق إستراتيجية مصر 2030م، وميكنة كافة الاعمال التعليمية، وتقويم كافة الخدمات التعليمية إلكترونيا، وتحويل الجامعة إلى جامعة ذكية، وتفعيل التواصل الإلكتروني بين الجامعة ومنتسيبها داخل مصر وخارجها إلكترونيا في سهولة ويسر.



امتحانات الشفوي لطلاب جامعة الأزهر

وتبدأ امتحانات الشفوي ، في كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، في 21 مايو الجاري ، للفرقة الأولى والثانية، ويوم الأحد 22 مايو للفرقة الثالثة ، ويوم الاثنين 23 مايو للفرقة الرابعة وذلك لأقسام اللغات وآدابها.



ويمتحن طلاب قسم الدراسات الإسلامية باللغات الأجنبية ، الامتحان الشفوي يوم 24 مايو لطلاب الفرقة الأولى والثانية ، ويوم الأربعاء 25 مايو لطلاب الفرقة الثالثة ، ويوم الخميس 26 مايو لطلاب الفرقة الرابعة.

ويبدأ الامتحان في تمام الساعة العاشرة صباحا ولن تكون هناك فرصة لمن يتخلف عن حضور الامتحان بدون عذر قهري مقبول.

فرص البقاء للراسبين

وبناءً على قرار المجلس الأعلى للأزهر الشريف الخاص بتعديل فرص البقاء في السنوات الدراسية بالكليات، تقرر الآتي:

•الفرقة الأولى فرص البقاء بها عامان فقط (مستجد + باقي للإعادة )وفي حالة رسوب الطالب عامين يُفصل .

•الفرق الثانية والثالثة والرابعة والخامسة فرص البقاء بها عامان ويُسمح بعام ثالث بموافقة مجلس الكلية.

•يُفصل الطالب الذي يتخلف عن دخول الامتحانات فصلين دراسين متتاليين حتي لو كانا في عامين دراسيين (فصل دراسي ثاني + فصل دراسي أول من العام الذي يليه ) وذلك إذا لم يتقدم للكلية بعذر مقبول عن تخلفه عن أداء الامتحانات.

• يُعد هذا العام الجامعي ٢٠٢١م/٢٠٢٢ م هو العام الأخير للفرص الاستثنائية، وكل طالب - مهما كانت فرصته الاستثنائية- تعتبر هذه الفرصة هي الفرصة الأخيرة والعام الأخير له بالكلية، وإذا رسب فيه يُفصل.



تعليمات للطلاب في الامتحانات

1 - لا يسمح بدخول لجان الامتحان بدون إثبات الشخصية

2 - ممنوع دخول التليفون المحمول داخل اللجان حتى ولو مغلق ومن يضبط معه يحرر له محضر غش ويحول إلى مجلس تأديب

3 - الامتحانات تتم على فترة واحدة ، أو فترتين أحدهما صباحية والأخرى مسائية.

4 - على الطلاب الإلتزام بالحضور قبل بدء الامتحان بساعة على الأقل

5 - ممنوع التدخين ويجب على الجميع ارتداء الكمامة وعدم التزاحم