ملك زاهر عن فيلم فارس: سعيدة وفخورة إني كنت جزء من العمل ده

روّجت الفنان ملك احمد زاهر ، لـ فيلم فارس ، ونشرت عدة صور لها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت ملك زاهر " #فارس بجميع دور العرض في مصر و قريبا جدا في الوطن العربي ❤️ سعيدة و فخورة اني كنت جزء من العمل ده حقيقي استمتعت بالعمل مع كل ابطال الفيلم ❤️ مبسوطة و طايرة بكل ردود الأفعال اللي جاتلي لحد دلوقتي بس هاستاناكو كلكوا تخشوا الفيلم و تقولولي انطباعكم انتو كمان بحبكوا كلكوا ".

فيلم فارس بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

تستقبل دور العرض السينمائي فيلم "فارس" يوم ١٨ مايو الجاري، في تجربة سينمائية جديدة تمزج بين القصص الإنسانية والأكشن والغموض.

وكانت شركة الجذور المنتجة للفيلم قد أعلنت استعدادها عن طرح " فارس" في ١٨ مايو بعد تأجيل موعده عن موسم عيد الفطر.