قضية زوبع.. اعترافات صهيب: تكليفات بإذاعة أخبار كاذبة عن كورونا في مصر|خاص

في قضية حمزة زوبع، ينشر موقع “صدى البلد” نص اعترافات المتهم الثاني عشر صهيب الزقم، خلال تحقيقات القضية الرقمية 4736 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "اللجنة الإعلامي لتنظيم الإخوان"، والمتهم فيها حمزة زوبع و16 آخرون.

وخلال تحقيقات قضية حمزة زوبع، اعترف المتهم صهيب الزقم، بانضمامه إلى اللجنة الإعلامية التابعة لتنظيم الإخوان بالإسكندرية، وإذاعته عمدا أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة والتي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

نص اعترافات المتهم صهيب في قضية حمزة زوبع

وأقر المتهم، أنه على أثر دعوته من المتهم الحادي عشر محمد محمد سعيد حركي "إسلام عباس"، عضو تنظيم الإخوان، انضم في غضون عام 2017 إلى اللجنة الإعلامية التابعة للتنظيم بالإسكندرية، والتي تهدف إلى إذاعة الأخبار الكاذبة والإشاعات من خلال مقاطع مصورة يتم إعدادها والتعديل فيها، والتي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام من خلال خلق حالة سخط بين المواطنين بتسليط الضوء والتركيز على سلبيات المجتمع عامة والحكومة خاصة، وتناولها بطريقة تهدف للتسفيه من تصرفات الحكومة وقرارتها حيال تلك القضايا، كتلك المتعلقة بما أسماه “المعتقلين وتعامل المؤسسات الشرطية مع المسجونين خارج إطار القانون”.

وأضاف أن تلك اللجنة ضمت في عضويتها المتهمين التاسع إبراهيم سعيد والعاشر محمد أحمد والحادي عشر محمد سعيد والثالث عشر محمد أبو زيد والرابع عشر طارق أبو زيد والخامس عشر علاء الدين فوزي والسادس عشر أحمد فوزي والسابع عشر محمد حسام، وأن هؤلاء الأعضاء يضطلع كل منهم بتنفيذ تكليفات مسئول اللجنة بالاعتماد على أسماء حركية والتواصل عبر تطبيق “تيليجرام”.

وأوضح المتهم صهيب أن تلك اللجنة لها هيكل تنظيمي، مكون من ثلاثة أقسام هي الإنتاج والإدارة والتسويق، وتعمل بشكل الخلية العنقودية، فبشأن قسم الإنتاج يتولى مسئوليته المتهم الحادي عشر ويضم أي متهم وكلا من المتهمين من الخامس عشر حتى السابع عشر، ويضطلع الأخير بإعداد المقاطع المصورة، وأما قسم الإدارة فيتولى مسئوليته المتهم التاسع الذي يضطلع باعتماد المقاطع المصورة قبل بثها على مواقع التواصل، وقسم التسويق يتولى مسئوليته المتهم العاشر الذي يضطلع بإذاعة المقاطع المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي وكذا إرسالها إلى قناتي “الشرق” و"مكملين" التابعتين للتنظيم، وكذا إذاعتها عبر قناة “فري ميديا” على منصة “يوتيوب”.

اعترافات صهيب في قضية زوبع: تكليفات لنشر أخبار كاذبة

واستكمل اعترافاته قائلا إن آلية عمل اللجنة تكون من خلال مراحل تبدأ بمرحلة الإنتاج وهي إعداد وقراءة نص مكتوب يتضمن ما تهدف إليه اللجنة بصوت أحد أعضاء اللجنة ويتم التعديل على صوته باستخدام أحد البرامج، تعقبها مرحلة المونتاج التي يجرى خلالها تركيب المقطع الصوتي المعدل على أحد المقاطع المصورة أو الصور الكرتونية والكاريكاتيرية، وأخيرا مرحلة التسويق والنشر والتي من خلالها يتم إذاعة المقطع المصور كما سبق إعداده وتجهيزه على أحد مواقع التواصل من خلال قنوات يشاهدها عدد غير محدود من المواطنين.

وأكد أنه قد اضطلع بتنفيذ تكليفات مسئول القسم المتهم الحادي عشر بتسجيل مقاطع صوتية يجرى عليها تعديل باستخدام برنامج “أدوبي أوديشن”، لتعديل الأصوات من خلال حاسبه الآلي طراز “إتش بي” فضي اللون، وتتضمن تلك المقاطع قراءته لنص مكتوب يحوى أخبارا كاذبة يقتبسها من مواقع “الموقف المصري” وبوابة “الحرية والعدالة" على شبكة المعلومات الدولية بشأن تعامل المؤسسات المصرية مع المسجونين، وفيروس كورونا، ويضطلع بإرسالها إلي مسئوله المتهم الحادي عشر لمراجعتها واعتمادها.

اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان

وأشار إلى أنه يرسلها لاحقا إلى المتهمين من الخامس عشر إلى السابع عشر أعضاء مجموعته الذين يضطلعون بتركيب المقطع الصوتي على الصور والمقاطع المصورة والتي يتم بثها وإذاعتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقناتين على موقع “يوتيوب”.

واختتم اعترافاته منوها إلى أن تلك اللجنة تتخذ مقرا تنظيميا وهو شقة سكنية بعمارة في مدينة الشباب بمحافظة الإسكندرية وفرها لهم مسئول قسم الإنتاج المتهم الحادي عشر، وتحرر عقد إيجارها باسم المتهم السادس عشر بمبلغ ألفى جنيه.