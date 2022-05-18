عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مخطط تنظيم الإخوان.. تحريات الأمن الوطني في قضية حمزة زوبع | خاص

حمزة زوبع
حمزة زوبع

حصل صدى البلد على نص تحريات الأمن الوطني، في قضية حمزة زوبع و16 آخرين، المتهمين على ذمة القضية رقم 4736 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان".

نص تحريات الأمن الوطني في قضية حمزة زوبع
وجاء في تحريات قطاع الأمن الوطني، ورود معلومات أكدتها التحريات مفادها أنه في إطار سعي قيادات تنظيم الإخوان الهاربة خارج البلاد لإشاعة الفوضى وإسقاط نظام الحكم القائم فيها، وضعوا مخطط عدائي لارتكاب أعمال إرهابية وتخريب المرافق والممتلكات العامة والدعوة إلي التجمهرات وتشويه مؤسسات الدولة، بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وبنشر أخبار وإشاعات كاذبة عبر الوسائل الإلامية المختلفة ومنها المنصات الالكترونية لقناتي مكملين والشرف على مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب، وقناتي فري ميديا وفور ميديا على موقع يوتيوب بشبكة المعلومات الدولية.

وتضمنت تحريات الأمن الوطني، مخطط تنظيم الإخوان بالإدعاء على خلاف الحقيقة بتردي الأوضاع داخل البلاد وعدم قدرة النظام القائم على إدارة شؤونها بقصد إضعاف هيبة الدولة وإعتبارها والإضرار بمصالحها القومية وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس.

ونفاذا للمخطط أصدرت قيادات تنظيم الإخوان الهاربة في الخارج المتهمون "الأول حمزة زوبع مسؤول الإشراف على اللجنة الإعلامية للتنظيم الإرهابي بالخارج"، و"الثاني حسام عبدالرحمن الشوربجي مسؤول لجنة القنوات الفضائية باللجنة الإعلامية المركزية للتنظيم"، و"الثالث السيد فرج مسؤول وحدة المونتاج باللجنة الإلامية للتنظيم بالخارج"، و"الرابع عماد محمد البحيري مسؤول وحدة المعلومات"، تكليفات لكوادرها بالداخل بتشكيل مجموعات من أعضاء التنظيم، بكافة المحافظات أُدرجت بهيكلها التنظيمي وأطلق عليها اللجان الإعلامية.

مخطط تنظيم الإخوان الإرهابي
وأضافت تحريات الأمن الوطني، أنه تنفيذا لتلك التكليفات اضطلع مسئول المكتب الإداري لتنظيم الإخوان بالإسكندرية المتهم الخامس أمين يوسف وأعضاؤه المتهمان السادس عبدالحكيم عامر والسابع هشام متولي بتشكيل لجنة إعلامية تتبع المكتب، وتولي مسئوليتها المتهم الثامن إسلام علواني حركي "فادي" وضمت في عضويتها المتهمين التاسع إبراهيم سعيد مسئول قسم الإنتاج والعاشر محمد أحمد عضو بقسم الإنتاج، والحادي عشر محمد سعيد، والثاني عشر صهيب سامي، والثالث عشر محمد أبو زيد، والرابع عشر طارق إبراهيم، والخامس عشر علاء الدين فوزي، والسادس عشر أحمد فوزي، والسابع عشر محمد حسام، وتكليفهم بالعمل على تنفيذ مخطط الجماعة.

وأن ذلك المخطط ارتكن على محاور عدة أولها إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عبر الوسائل الإعلامية المختلفة منها القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لتنظيم الإخوان والصفحات الشخصية لأعضاء التنظيم على شبكة المعلومات الدولية.

وجاء في تحريات الأمن الوطني، أن ثاني محاور المخطط إعداد مقاطع مصورة ولقاءات مع بعض العناصر المرتبطة بهم وإجراء تعديلات عليها لإذاعتها عبر القنوات الإعلامية للإدعاء على خلاف الحقيقة بتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية بالبلاد وعدم قدرة النظام القائم على إدارة شؤونها ومواجهة المشكلات الاقتصادية والفئوية وانتشار الفساد، وثالثها التحريض على ارتكاب أعمال عدائية وتخريب المرافق والممتلكات العامة والدعوة إلي التجمهرات وتشويه مؤسسات الدولة والترويج بضعفها، بقصد إضعاف هيبة الدولة، والإضرار بالمصالح القومية.

التنظيم بث أخبار كاذبة على مواقع فيسبوك وتويتر
وتضمنت تحريات الأمن الوطني، أن تلك اللجنة اعتمدت في تحقيق أغراضها على ما أمدها به المتهمون من الأول حتى الثامن من أدوات وآلات ومعدات التصوير وكذا أموال وفروها لأعضاء تلك اللجنة، علاوة على ما وفره المتهم الحادي عشر من وحدة سكنية بمحافظة الإسكندرية، اتخذت مقرا تنظيميا لعقد لقاءات أعضاء اللجنة لإعداد المقاطع المصورة والمواد الإعلامية.

كما اضطلع مسئولو وأعضاء تلك اللجنة بجمع البيانات والمعلومات اللازمة لإعداد المقاطع المصورة والصوتية التي تحوي الأخبار الكاذبة، ونقلها إلي المتهمين من الأول حتى الرابع لإذاعتها خارج البلاد عبر حسابتهم الخاصة بموقعي "فيسبوك" وتويتر، وقنوات فضائية وقنوات يوتيوب، وتولي المتهم الثاني عشر إدارتهما من خلال الحاسب الآلي المملوك له.

وتنفيذا للتكليفات اضطلع أعضاء اللجنة الإعلامية بالإسكندرية بإعداد مقاطع مصورة تتضمن أخبارا كاذبة بشأن تفشي فيروس كورونا وعدم إتخاذ مؤسسات الدولة الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهته، وحبس مواطنين دون سند من القانون، وتعمد عدم تقديم الرعاية الطبية اللازم لنزلاء مراكز الإصلاح وتردي أوضاعهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التلفيات تصل لـ مليون جنيه.. مساعد الإسكان يكشف تفاصيل تخريب ممشى أهل مصر

وزير التموين لـ صدى البلد: المواطن لو مسجلش رقم تليفونه مش هنستبعده

اعتبارا من الخميس.. البنك المركزي يكشف مصير سعر الفائدة

قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.. زوجة موسيماني تستعد للإعلان عن مفاجأة مدوية

الأرصاد: العواصف الترابية التي تشهدها الدول العربية لن تؤثر على مصر |فيديو

سعر الذهب اليوم 17- 5- 2022

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

رويترز: توقعات برفع المركزي المصري أسعار الفائدة

ترشيحاتنا

بسيوني: هدف سموحة الحفاظ على المربع الذهبي.. وأشكر سامي سلمني فريقا مميزا

مرسيدس تستدعي أكثر من ربع مليون سيارة SUV في أمريكا وكندا

إطلاق اسم فلسطين على شارع رئيسي بأمريكا .. فيديو وصور

شبانة: لاعبو الزمالك بلا طموحات.. والفريق من سيء لأسوأ

وفاء عامر تعترف : بروح لـ طبيبة نفسية البيت |فيديو

بسيوني: هدفنا المربع الذهبي .. ومروان حمدي يستحق التواجد بمنتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوليان مور وأغاث روسيل وإيفا لونجوريا على السجادة الحمراء لحفل افتتاح كان

ريد كاربت مهرجان كان قبل لحظات من حفل افتتاح النسخة 75.. صور

أحمد السقا يقدم واجب العزاء فى خليفة بن زايد بسفارة الإمارات

أمريكا حاولت تفجير القمر بالنووي.. وحقيقة الصور المتداولة عن انشقاقه

فيديو

شقيقان ينهيان حياة شاب في وسط الشارع ويثيران الذعر بقيوسنا "فيديوجراف"

زوجتي تخجل منه.. يحيى الفخراني يطالب بحظر البوركيني

حرقت المطبخ على الهواء.. سيدة تصور جلسة طهي وتتسبب في كارثة

ما سر العلامة الحمراء على قبر طه حسين؟.. حفيدته تجيب.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ