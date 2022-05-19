محافظ الإسماعيلية يبحث مع الغرفة التجارية إقامة معارض ثابتة لتوفير السلع بأسعار مخفضة

عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية، اجتماعا تنسيقيا، مع المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وذلك لمناقشة ودراسة فرصة إقامة منافذ ومعارض وشوادر ثابتة لبيع مواد الغذائية بالمناطق النائية، لتوفير السلع والمواد الغذائية المخفضة للمواطنين.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة.

حضر الاجتماع المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الاسماعيلية و اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد ، واللواء هنري معاون المحافظ للشبكة الوطنية ، وإبراهيم خميرة نائب رئيس الغرفة التجارية ، ايهاب زهدي أمين مساعد صندوق الغرفة.

جاء ذلك استمرارا لمبادرة معارض اهلا رمضان ، والتي تهدف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يسهم فى استمرار توفير السلع الغذائية للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة.

وكانت قد بدأت المحافظة في إنشاء المعرض الدائم بحديقة الفيلة بالشيخ زايد على أن تتوالي إنشاء الشوادر والمعارض والمنافذ في المناطق النائية بالعزل والقرى الاكثر احتياجا تخفيفا عن المواطنين.