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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لإقناع أوستن بتشديد العقوبات على إيران.. جانتس في زيارة رسمية إلى واشنطن

جانتس في زيارة رسمية
جانتس في زيارة رسمية إلى واشنطن

بدأ وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الخميس، زيارته الرسمية إلى واشنطن، بلقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في البيت الأبيض.

ويسعى بيني جانتس، إلى إقناع وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، خلال لقائهما في واشنطن بزيادة الضغوط على إيران. ويتوقع أن يبحث جانتس وأوستن وضع "خطة بديلة" تنفذها الولايات المتحدة ضد إيران في حال فشل المفاوضات حول اتفاق نووي وتشديد العقوبات الأمريكية على إيران بادعاء منع تطوير برنامجها النووي، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم.

كذلك سيبحث جانتس مع أوستن استمرار تقدم منظومة الدفاع المشترك عن إسرائيل والولايات المتحدة ودول الخليج من محاولات إيرانية لشن هجمات.

وبحسب ادعاء إسرائيل، فإنها جمعت معلومات حول مسؤولية إيران ومنظمات موالية لها عن 10 هجمات على الأقل، خلال نصف السنة الأخيرة، ضد أهداف في السعودية والإمارات والعراق، وأن إيران استمرت في السنة الأخيرة بنقل "أسلحة إستراتيجية" إلى منظمات موالية لها في العراق واليمن. ورصدت إسرائيل تراجعا في نقل إيران أسلحة إلى سوريا.

وحسب وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلية، فقد شدد جانتس في بداية اللقاء على “العلاقة المميزة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، التي تقوم على القيم المشتركة والمصالح المشتركة”، كما شكر الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي جو بايدن على التزامهما “بالتعاون الأمني بين مؤسسات الدفاع المعنية”.

كما ناقش جانتس “تقدم إيران في برنامجها النووي إلى جانب أنشطتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار”، وشدد على الحاجة إلى “العمل عن كثب والاستعداد لأي سيناريو مستقبلي، في إطار التعاون الدفاعي الممتاز بين إسرائيل والولايات المتحدة وتنامي العلاقات مع الشركاء الإقليميين”.

وتمارس دوائر أمنية إسرائيلية ضغوطًا على الولايات المتحدة لتقديم خطط عسكرية لضرب إيران إذا انتهت مفاوضات فيينا دون نتائج، أو في حال أقدمت طهران على خرق أي اتفاق مستقبلي قد يتم التوصل إليه بشأن مشروعها النووي.

وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن الجانب الإسرائيلي لم يتلقى حتى الآن أي إجابات محددة من واشنطن بهذا الشأن.

كما عرض جانتس وسوليفان “موجة العمليات الأخيرة التي أودت بحياة 20 شخصا وناقشا النشاطات العملياتية الإسرائيلية المستمرة في مواجهة التحريض والإرهاب” على حد زعمهم.

وأكد جانتس أن “إسرائيل ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن الإسرائيليين وسيادتها”.

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