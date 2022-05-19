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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء مماثل.. روسيا تعلن طرد 5 دبلوماسيين برتغاليين

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

أعلنت موسكو اليوم الخميس، طرد 5 دبلوماسيين برتغاليين، وذلك ردا على أمر لشبونة بطرد 10 روس الشهر الماضي.

 

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أصدرته اليوم الخميس، إنها طردت خمسة دبلوماسيين برتغاليين.

 

وأضافت: "إنهم مطالبون بمغادرة البلاد في غضون 14 يومًا من تسليم المذكرة المقابلة إلى السفير".

 

وكانت هذه الخطوة جزءًا من سلسلة طويلة من التحركات المتبادلة من قبل موسكو بعد أن طردت الدول الأوروبية أكثر من 300 من موظفي السفارة الروسية في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا في 24 فبراير.

 

وذكرت روسيا، أمس الأربعاء، أنها طردت ما مجموعه 85 من موظفي السفارة من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا ردا على تحركات مماثلة من قبل تلك الدول.

 

والشهر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية، أن حكومة بلادها قررت طرد 10 دبلوماسيين روس من السفارة الروسية في لشبونة.

وحسب بيان الخارجية البرتغالية، تم ابلاغ السفير الروسي بقرار طرد 10 موظفين في السفارة قالت إن نشاطهم يهدد الأمن القومي للبرتغال.

وأضاف نفس البيان، أنه سيتم امهال الدبلوماسيين الروس أسبوعين لمغادرة البلاد.

كما أكدت الخارجية البرتغالية، على أنها تدين بشدة ما وصفته بالعدوان الروسي ضد أوكرانيا.
 

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