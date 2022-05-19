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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الزراعة: تشخيص الأمراض والتعامل معها ينعكس بشكل إيجابي على إنتاجية الفلاح

الزراعة
الزراعة

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة تقوم بجهود كبيرة للغاية في قطاع الزراعة، مشيراً إلى أن المراكز البحثية تقوم بتحويل الأبحاث إلى شكل واقعي يتم تنفيذه.

 

وأضاف محمد القرش خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن انتشار الأمراض وتشخيصها والتعامل معها ينعكس بشكل إيجابي على إنتاجية الفلاح، منوهاً أن إنتاجية الفلاح مرتبطة بعدم وجود إصابات.

 

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه خلال الشهر الماضي قام فريق من هذه المراكز البحثية بتنفيذ دورات تدريبية للفلاح المصري، وأنشطة لتطوير هذه المنظومة، بالإضافة إلى قطاع الإرشاد الزراعي الذي يقوم بأخذ كل ما تقوم به المراكز البحثية من جهود، والعمل على صياغتها إلى أساليب بسيطة وسهلة على الفلاح المصري.

 

وأكمل محمد القرش، أن معهد البحوث يقوم بشرح وتبسيط هذه المعلومات للمزارعين،  معقباً: "كده يبقى عندنا صورة متكاملة لخدمة الفلاح المصري"، مشيراً إلى أنه يتم التنويع في وسائل وصول المعلومة من خلال التواصل الشخصي مع الفلاح.

الزراعة المتحدث باسم وزارة الزراعة الدكتور محمد القرش متحدث الزراعة معهد البحوث

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