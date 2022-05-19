على صدى البلد.. حمدى رزق يرصد رحلة مفتي الجمهورية فى لندن

فى حلقات خاصة من قلب العاصمة البريطانية لندن، ينفرد الإعلامى حمدى رزق، عبر برنامجه "نظرة" على شاشة قناة "صدى البلد" الفضائية، برصد تفاصيل رحلة الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية إلى لندن، وكلمته فى مجلس العموم البريطانى.

ويكشف حمدى رزق، تفاصيل ما دار من حوارات بين فضيلة المفتى وأعضاء المجلس، وعرض الدكتور شوقى علام لرسائل الجمهورية الجديدة فى مجلس العموم البريطانى، ودعوته إلى توحيد كلمة الإنسانية، والوثيقة المصرية للحوار بين الأديان.

كما يُجرى حمدى رزق زيارة مع فضيلة المفتى إلى أقدم المساجد الإنجليزية، ويرصد وصايا الدكتور شوقى علام إلى المسلمين فى بريطانيا وأبرزها اطلاق رسالة الإخاء والمساواة ومنح النساء حقوقهن كاملة من قلب أقدم مساجد المملكة “جهان شاه”.

برنامج “نظرة” يُذاع يومى الخميس والجمعة فى التاسعة مساءً على شاشة “صدى البلد”.

