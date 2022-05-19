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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مساعد وزير التموين: 500 ألف بطاقة استفادت من إضافة المواليد

بطاقة التموين
بطاقة التموين

أكد خالد شرف أبو بكر، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للتخطيط، أن هناك حوالى 500 ألف بطاقة استفادت من إضافة المواليد خلال السنوات الأخيرة منذ عام 2019 حتى عام 2021، لافتًا إلى أن المستفيدون من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية فيما يخص الدعم السلعي عن العام المالي 2022/2023 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة والهيئة عن ذات السنة.

وأوضح خالد شرف أبو بكر، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للتخطيط، أنه تم فتح الباب لإضافة المواليد مرة أخرى منذ فترة، موضحا أنه فور إتاحة الموارد اللازمة لإدراج المواليد على بطاقات التموين سيتم ذلك على الفور.

مجلس النواب الخطة الاستثمارية وزير التموين موازنة البرامج والاداء التجارة الداخلية وزارة التموين

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