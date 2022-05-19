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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد انبعاث رائحة كريهة.. العثور على جثة ستينية بمنزل مهجور في سوهاج

المجني عليها
المجني عليها

تُكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من جهودها؛ لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة في بداية العقد السابع من العُمر، داخل منزل مهجور، بنجع عباس قرية أولاد جبارة بدائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده انبعاث رائحة كريهة من داخل منزل مهجور، بنجع عباس قرية أولاد جبارة دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تم لعثور على جثة سيدة، أثبتت التحريات أنها تدعى “كلثوم. ع- 60 عامًا- وتُقيم دائرة المركز”، مُلقاة على الأرض داخل المنزل المهجور، وتبين أن المذكورة متغيبة عن منزلها منذ 3 أيام ولم يُستدل على مكانها.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

منزل مهجور جثة سيدة العثور رائحة

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