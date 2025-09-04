التيك توكر ناني تعترف : برقص بملابس مثيرة عشان أكسب فلوس

أقرت التيك توكر المعروفة باسم "ناني" بأنها قامت بتصوير مقاطع فيديو تتضمن رقصًا بملابس مثيرة داخل شقتها بالقاهرة الجديدة، مؤكدة أنها كانت تهدف من خلالها إلى جذب عدد أكبر من المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل تتضمن ألفاظًا خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل تتضمن ألفاظًا خارجة تتنافى مع قيم المجتمع، وقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام.

عقب تقنين الإجراءات.. تم ضبط المذكورة "مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة"، لبتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.