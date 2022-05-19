سفيرة الإمارات خلال استقبالها أحمد الفضالي: الشيخ محمد بن زايد يحب مصر

قدم اليوم وفد تيار الاستقلال و وفد الدبلوماسية العربية برئاسة أحمد الفضالي واجب العزاء في سفارة دولة الإمارات العربية الشقيقة والتقى بالسفيرة مريم الكعبي.
و أعرب الفضالي عن مدى حزن الشعب المصري لفقد سمو الشيخ خليفة بن زايد و اعتزازهم بسموه و مواقفه الوطنية .
كما أكد الفضالي أن الشيخ محمد بن زايد خير خلف للشيخ خليفة بن زايد وأنه حاكم يتحلى بالقوى و الذكاء و القيادة الحكيمة و سجل له التاريخ تأثيره في المحيط الدولي و الإقليمي.
و أكدت السفيرة مريم الكعبي بأن هناك اهتماما كبيرا بتطوير العلاقات بين الشعب الإماراتي و المصري من خلال كل القنوات الرسمية و الشعبية ، مع التأكيد على دور المجتمع المدني و تحدثت معالي السفيرة عن أن الشيخ محمد بن زايد يحب مصر و الشعب المصري و هو بطبعه يميل الى التواضع و البساطة في التعامل مع الناس وعادة ما ينزل إلى الشارع بدولة الإمارات للالتقاء بأفراد الشعب و التعبير عن اهتمامه بكل مواطن .
و اقتداء بالشيخ محمد بن زايد أكدت الكعبي بأنها اعتادت النزول الى الشارع و التعامل مع الطبقات البسيطة و ارتياد التجمعات الشعبية بما فيها المطاعم و الأكلات الشعبية المصرية لأن هناك تطابق في العادات و التقاليد بين الشعبين.
الجدير بالذكر أن وفد الدبلوماسية الشعبية قد التقى في وقت سابق بسمو الشيخ محمد بن زايد و ذلك من ضمن الفاعليات العالمية التي قام بها وفد الدبلوماسية الشعبية بما يؤكد مدي أصالة و متانة العلاقات بين مصر و الامارات العربية الشقيقة .