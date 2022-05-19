ميدو يسخر من رفض نادي الزمالك اللعب على استاد القاهرة: أنا رايح أبخره

شارك أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق والإعلامي الرياضي الحالي فيديو جديدا له عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر".



وسخر ميدو مما يتردد حول وجود سحر لنادي الزمالك في ملعب استاد القاهرة وظهر داخل منزله وهو يرتدي جلبابا ويسير بمبخرة وكتب: وأنا رايح أبخر استاد القاهرة، وركب على الفيديو أغنية «ماشي في نور الله» الشهيرة.





ناشد الإعلامي أحمد حسام ميدو، مسؤولي نادي الزمالك بعدم نقل مبارياته إلى ستاد آخر بدلا من ستاد القاهرة.

وأضاف ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا المذاع على قناة المحور، أن ستاد القاهرة يعد الملعب التاريخي لنادي الزمالك، وعليه يجب الحفاظ على ذلك واللعب عليه.

وأوضح ميدو، أن مسؤولي نادي الزمالك زرعوا داخل اللاعبين أن ملعب ستاد القاهرة (وشه وحش) على الفريق، مشددًا على أن هذا الأمر سيؤثر بدوره على اللاعبين قبل أي مباراة.

وتابع: «يجب عدم التركيز على مسألة أن ستاد القاهرة يعتبر بعبع للاعبي الفريق في مباريات الدوري».