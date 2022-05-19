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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي: رفع سعر الفائدة إجراء ضروري للسيطرة على التضخم

صدى البلد

قال البنك المركزي المصري ان قراره برفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية اليوم بواقع 2%، إجراءً ضرورياً للسيطرة على الضغوط التضخمية و يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. 


وأضاف البنك المركزي في تقرير صادر عن لجنة السياسات النقدية منذ قليل ، أنه يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض لما لها من تأثير على توقعات التضخم وتخطي المعدلات المستهدفة والمعلن عنها مسبقاً. وبالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حالياً.

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وتوقعت اللجنة   وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجياً. 


وأكد البنك المركزي  أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة. كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة. 

وشدد البنك المركزي علي استمرار متابعة  لجنة السياسات النقدية عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

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