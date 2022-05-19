بعد السقوط أمام البنك.. هزيمة و3 تعادلات وتذبذب وإصرار معيّن من موسيماني تهوي بنتائج الأهلي بالدوري

سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في فخ التعادل السلبي أمام فريق البنك الأهلي، في المباراة التي جمعت بينهما في مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وأثارت نتائج الفريق الأخيرة في بطولة الدوري، غضب الجماهير الحمراء والتي كانت ترغب في الحفاظ على حظوظ الفريق في حصد لقب الدوري، والذي كان قد غاب عن الجزيرة الموسم الماضي.

وخلال هذا التقرير نرصد لكم الأسباب التي أدت لحدوث هزة في مستوى المارد الأحمر في بطولة الدوري.



نتائج الأهلي الأخيرة في الدوري:



قبل التطرق لـ الأسباب التي أدت لفقدان الأهلي لعدد كبير من النقاط في مبارياته الأخيرة بالدوري، دعونا نرصد نتائجه الأخيرة في المسابقة:



الهزيمة من المصري بنتيجة 1/0

التعادل أمام طلائع الجيش: 0/0

التعادل أمام سيراميكا كليوباترا:1/1

التعادل السلبي أمام البنك الأهلي.

أسباب سقوط الأهلي في الدوري



تسببت النتائج الأخيرة التي حققها الفريق الأحمر في بطولة الدوري، في سخط عدد كبير من الجماهير، كما حدث للبعض الآخر نوع من الذهول، فالفريق يقدم مستويات ونتائج مميزة في بطولة دوري أبطال إفريقيا وصعد فيها للدور النهائي

وفي المقابل يقدم أداء ونتائج مذبذبة في بطولة الدوري، الأمر الذي حير الكثيرين، ولم يتم تحديد من السبب وراء هذه النتائج، هل موسيماني، أم تراخي اللاعبين في بعض المباريات هو ما أدى لمواصلة الفريق لنزيف النقاط.



إذا تطرق البعض لنتائج الفريق هذا الموسم وتم مقارنتها بنتائج الموسم الماضي، فسيجدوا تشابه كبير بين هذا الموسم وذاك، ولعل السبب في ذلك هو تركيز اللاعبين بشكل أكبر في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهو ما أثر بشكل سلبي على نتائج الفريق في الدوري.

الإصابات تضرب صفوف الأهلي

الإصابات التي يعاني مها الأهلي مؤخرًا، قد تكون سببًا كبيرًا وراء نتائجه السيئة في بطولة الدوري، فالفريق حدث ولا حرج لديه عدد كبير من الإصابات التي ضربت الفريق ولعل أبرزها( أكرم توفيق، بدر بانون، عمار حمدي)، بالإضافة لكلًا من عمرو السولية، أليو ديانج، والذين غابوا عن الفريق في المباراة الأخيرة أمام البنك الأهلي.

إلى جانب إصرار موسيماني، على إشراك بعض اللاعبين في مستوى منخفض، ساعد المنافسين على استغلال الثغرات الموجودة في الفريق.

ولعل الفرص السهلة التي يضيعها مهاجمي الفريق أمام المنافسين ، لها سببا كبيراً في فقدان النقاط، فاللاعبين في مباراة الأمس بالتحديد أضاعوا أكثر من فرصة سهلة كادت أن تمنح للفريق التقدم أكثر من مرة.

يتضح من السابق ذكره أن موسمياني وبعض اللاعبين والإصابات وتلاحم المباريات هم العوامل المسببة في فقدان النقاط في بطولة الدوري، بالإضافة لتداخل بطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا مع بعضهما البعض وهو ما أثر بشكل كبير على تركيز اللاعبين.