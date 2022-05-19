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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من داخل سيارته.. أحدث ظهور لـ خالد سليم عبر السوشيال ميديا

خالد سليم
خالد سليم

نشر الفنان خالد سليم صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر خالد سليم عبر خاصيه “الاستوري”، من داخل سيارته، مرتديا تيشيرت باللون الرمادي، وعلق علي الصورة كاتبًا: “هاي”.

بالأبيض والأسود.. أحدث ظهور لـ خالد سليم عبر السوشيال ميديا

من سيارته.. خالد سليم يخطف الأنظار في أحدث ظهور له

يذكر أن صناع فيلم "في القلب" انتهوا من تصوير المشاهد المتبقية من العمل، وسادت حالة من السعادة بين كل فريق العمل احتفالا بنهاية التصوير.

فيلم "في القلب" بطولة خالد سليم ونسرين طافش ومنة فضالي وسوسن بدر ومحمد عز وهالة فاخر وتوني ماهر، وإنجي كيوان، وكريم سرور، ويوستينا، واللبنانية ساندرا، وغيرهم من النجوم، معالجة وسيناريو وحوار محمد ألمظ، وعادل مرسي، فكرة إسحق إبراهيم، وإنتاج الريماس للإنتاج الفني للمنتج إبراهيم إسحق وإخراج مرقس عادل.

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