قصواء الخلالي تعلن تقديم برنامجها 3 حلقات أسبوعيا

أعلنت الإعلامية قصواء الخلالي، إعادة ترتيب مجريات برنامجها الذي يتم عرضه يومين أسبوعيا وهم الخميس والجمعة من كل أسبوع، حيث سيتم عرض البرنامج بواقع 3 حلقات أسبوعيا بدلا من حلقتين فقط.

وقدمت «الخلالي»، خلال تقديمها لبرنامجها «في المساء مع قصواء»، والمذاع على فضائية «CBC»، الشكر لقيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تلك الخطوة الهامة: «شكرا للشركة المتحدة وقيادتها الإعلاميين الذين دائما ما ينظروا ويقيموا الأمور دائما أولا بأول ويتخذوا القرارات التي هي بصالح المواطن والمشاهد المصري».

واستطردت: «الأمور اللي طالبتوا بيها في التعليقات أخذناها بعين الاعتبار في المحتوى المقدم والجديد اللي هننطلق فيه، وقناة CBC سخرت لينا كل الإمكانيات المتاحة علشان نقدر نقدم هذا المحتوى الثقافي الفكري التوعوي والتنموي بشكل مبسط تماما يليق بالحالة المصرية في الجمهورية الجديدة، وكل اللي بيقدر يعمل حاجة بيعملها».

وأوضحت أن الجميع يعمل باجتهاد في تدشين هذا المشروع العظيم، وكل من يستطيع أن يقوم بشئ لا يتأخر فيه، «مصر تربح ونحن تحت مظلة مصر نربح أيضا، وشكرا لكل القامات والقيادات وأصحاب الرأي الذين أرتأوا بأن يكون البرنامج 3 حلقات أسبوعيا بدلا من مرتين».

وتابع: «هتشفونا يوم الخميس والجمعة من كل أسبوع من الساعة 6 لـ8 مساءً، والإعادة هتكون الصبح الجمعة والسبت من 9.30 صباحا، وتاوصلين معاكم على السوشيال ميديا، ويوم الثلاثاء هكون معاكم من 9 مساءً لـ11 مساءً، والإعادة هتكون الخميس صباحا».



