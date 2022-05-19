قصواء الخلالي: الجمهورية الجديدة تتضمن رؤى وطنية للعبور من مأزق عالمي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن المجتمع الجديد والجمهورية الجديدة تتضمن رؤى وطنية جديدة للعبور من مأزق عالمي تمر به كافة مجتمعات الدول حول العالم، ما فرض علينا ثقافة جديدة للتعامل، «سواء كنا بنتعامل مع الأسرة بتاعتنا والتزاماتها أو الوظيفة وراتبها، وكل التفاصيل دي محتاجه مننا ثقافة جديدة».

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها لبرنامجها «في المساء مع قصواء»، والمذاع على فضائية «CBC»، أن بناء الثقافة الجديدة يجب أن تكون متوازنة مع معطيات المجتمع للحاجة الماسة بتشعبات في الرؤى والأفكار وقراءة الجرائد والموضوعات المتاحة إلكترونيا، «الأخبار دي بتزرع فينا بذرة جديدة».

واستطردت: «الفلسفة ليها سمعة لأنها معندهاش القبول الشعبي ولا يتقبله الجميع، لكن هذا الكون قائم على الفلسفة والرؤية الإلهية العظيمة وهي رؤية الله سبحانه وتعالي وأن يخلق لنا العقل ونفكر ونتدبر، ومنها نستطيع الوصول إلى تسبيب الأسباب، وصولا إلى الفلسفة الإنسانية، حياتنا ومعطيتنا والسياسة والاقتصاد عبارة عن فلسفة كبرى».

وأوضحت أن الفلسفة هو كل تصرف يقوم به الشخص بداية من يومه وحتى نهايته، ولذا يذهب البعض إلى عدد من الأمور الفلسفية الخاصة بتحسين الحالة اليومية الخصة بنا.

