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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

منهم محترف مصري| أشهر 5 لاعبين رفضوا دعم المثليين.. فيديو جراف

المثليين
المثليين

دعم المثليين .. أصبحت ملاعب كرة القدم في العالم موجهة بشكل مباشر نحو الدفاع عما يُعرف لدى الأوساط العالمية بالمثليين.

منهم محترف مصري.. أشهر 5 لاعبين رفضو دعم المثليين

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وبالطبع، يجد الامر رفضًا من الكثيرين حول العالم، باعتباره من الامور التي ترفضها الأديان السماوية والفطرة الإنسانية السليمة التي فطر الله عليها الناس.

في الدوري الإنجليزي ، يتم تخصيص جولتين كل موسم توضع أعلام قوس قزح ( رمز الشواذ ) بدلًا من الرايات الركنية، وتتبدل شارات القائد بلون علم المثليين، وكل شعارات الدور الإنجليزي تتغير ألوانها بنفس العلم.


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وفي فرنسا، للموسم الثاني على التوالي ، تمت دعوة الأندية للاحتفال في 17 مايو باليوم الدولي لمناهضة رهاب المثلية ، والخوف من المثليين والمتحولين جنسياً من خلال ارتداء أرقام بتصميم قوس قزح على ظهر قمصانهم.

ولمتابعة المزيد حول قضية دعم المثليين في ملاعب الكرة .. تابع الفيديو جراف التالي:

 

المثليين الدوري الإنجليزي قوس قزح رمز الشواذ إدريسا جانا جاي

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