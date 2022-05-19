هارد لك للأهلي| نبيل الحلفاوي يهنئ الزمالك بـ كأس أفريقيا لكرة اليد

علق الفنان نبيل الحلفاوي، علي فوز نادي الزمالك بلقب كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب الحلفاوي في تويتة له: "ألف مبروك لنادي الزمالك كأس الكئوس الإفريقية لكرة اليد.. هارد لك للنادي الأهلي. وألف مبروك لمصر.".

وحصد الفريق الأول لكرة اليد رجال بنادي الزمالك لقب كأس الكؤوس الإفريقية عقب تغلبه على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 29-28 في البطولة المقامة حاليا في النيجر.

وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية بعد الفوز على فريق دون بوسكو بنتيجة 39-23.

بينما تأهل الزمالك إلى المباراة النهائية بعد التغلب على فاب الكاميروني بنتيجة 35-21.