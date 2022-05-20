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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لفتة إنسانية .. والد النني يدرب الأطفال ذوي الهمم والأيتام على كرة القدم .. فيديو وصور

النني
النني

في لفتة إنسانية ، شهدت مؤسسة رعاية الأطفال الأيتام وذوي الهمم بقرية ميت الليت هاشم التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية استمرار إطلاق  المبادرة الخيرية  تحت إشراف وتدريب الكابتن ناصر النني مدرب نادي بلدية المحلة ووالد محمد النني نجم المنتخب الوطني والمحترف والتي تهدف إلي تدريب وتأهيل اطفال ذوي الهمم قادرون باختلاف والأيتام وتعليمهم رياضة وفنون كرة القدم .


كما رصد "صدى البلد" لحظات الفن والضحك على وجوه العشرات من الأطفال أثناء مراحل التدريب التي استغرقت أكثر من 4 ساعات يوميا من الساعة 5 عصرا  حتي 9 مساء بعد العشاء .

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من جانبه كشف كابتن ناصر النني أن تلك المبادرة أطلقها  للتسويق لكرة القدم لدعم مواهب الأطفال الذين تتراوح أعمارهم السنية ما بين "7 حتى 18 سنة" لخلق جيل من الموهوبين والمبدعين في رياضة كرة القدم. .


وأضاف والد النني أن تلك المبادرة تحوي تدريبات الإحماء واللياقة البدنية وتعلم فنون إحكام السيطرة على كرة القدم وإتقان مهارة التصويب علي المرمي ولم شمل كافة الأطفال وتعليمهم الالتزام بالروح الرياضية .

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كما أشار والد النني أن المبادرة سيتم تعميمها مع كافة مراكز الشباب بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة موضحا بقوله "ربنا يعينا والقادم افضل باذن الله وربنا فضله عظيم علي المشاركة في خلق جيل يعلم جيدا أن دوره يتطلب السعي وراء دعم منتخب مصر الوطني للمشاركة في فعاليات بطولات محليه وعالميه وقارية مستقبلا " .

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