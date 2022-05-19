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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يبحث مع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأنشطة والبطولات القادمة

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خلال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة المنتخب للدورة 2021 -2024 برئاسة المهندس هشام حطب والمنعقد بمقر اللجنة الأولمبية المصرية بإستاد القاهرة الدولي. 

وحرص وزير الشباب والرياضة على الترحيب بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الجديد وشهدت الجلسة الحديث عن النشاط الرياضي والبطولات المصرية المقرر لها خلال الفترة القادمة وسبل التعاون بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية. 

أعرب صبحي عن تمنياته بالتوفيق لمجلس إدارة اللجنة الأوليمبية فى دورته الانتخابية الجديدة ٢٠٢١-٢٠٢٤ ، و تحقيق مزيد من التطور للرياضة المصرية، ومواصلة الإنجازات الرياضية التى تشهدها الدولة المصرية، ويحققها أبطال مصر فى كل المحافل التى يشاركون بها.

ولفت إلى التعاون والتنسيق الدورى بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية على صعيد دعم الاتحادات الرياضية، ومتابعة تنفيذ خططها وبرامجها المختلفة إعداداً للاعبى ولاعبات المنتخبات القومية فى إطار الاستعدادات لخوض مختلف المنافسات، مشيراً إلى تضافر الجهود من أجل تحقيق الريادة للرياضة المصرية فى ضوء الجمهورية الجديدة الاى دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتشهد العديد من الانجازات فى المجالات كافة.

وأوضح المهندس هشام حطب ، أن تضافر الجهود بين اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة وجميع عناصر الرياضة هدفه صالح الرياضة المصرية التي تشهد في الفترة الحالية تطورا كبيرا من جميع النواحي في ظل اهتمام ودعم الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يمنح الرياضة اهتماما كبيرا غير مسبوق كان له أثار كبيرة في تطور الرياضة المصرية في الفترة الحالية. 

حضر اجتماع اللجنة الأولمبية المهندس هشام حطب رئيس اللجنة، الدكتور علاء جبر نائب الرئيس الأول، المهندس ياسر إدريس نائب الرئيس، المهندس شريف العريان الأمين العام، المهندس محمد عبدالمطلب الأمين العام المساعد، الدكتور عبد العزيز غنيم أمين الصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة كل من :"عبدالمنعم الحسيني، الدكتور الباسل عبدالله، معتز عاشور، شريف كمال، شريف القماطي، أيمن شويطه، تيمور أبوالخير، محمد عبدالمقصود، والنائبة آية مدني".

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