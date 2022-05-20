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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفتي الجمهورية أمام العموم البريطاني: الإسلام لا يخل بحقوق المرأة.. فيديو

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على عدد من أسئلة النواب خلال لقائه في مجلس العموم البريطاني.


وعرض الإعلامي حمدي رزق، خلال تغطية خاصة لزيارة المفتي لمجلس العموم البريطاني، عبر برنامج «نظرة» على قناة "صدى البلد"، ردود المفتي على في مجلس العموم البريطاني، والتي أكد خلالها عدم وجود نص إسلامي يخل بحقوق المرأة.


وقال مفتي الجمهورية علام «المرأة كانت حاضرة في المشهد العلمي بالإسلام، ونصدر فتاوى عددية حول حقوق المرأة في التعليم والعمل والمناصب العليا»، مضيفا «الإيمان عملية قلبية، الإسلام بصفة عامة ضد التطرف والقرآن والسنة ليس فيها أي إجبار».


وأضاف « وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَءَامَنَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ»، مؤكدا أن المصريين جميعهم سواء أمام القانون وقفا للدستور بصرف النظر عن المعتقد.


وأكمل المفتي «القتال ورد في القرآن الكريم في منطقة الحرب، وقرار الحرب في الإسلام من اختصاص الدولة باتفاق العلماء على مر التاريخ وليس الأفراد»، مردفا «المسلمون لم ينعزلوا عن أي مجتمع عاشوا فيه، بل اندمجوا وعاشوا بشخصية المسلم الحقيقي، الذي يتشارك مع الإنسانية بالعطاء والبناء، ما يحدث من قبل مجموعات قليلة لا ينسب أبدا للدين الإسلامي».


وحول مواقع التواصل الاجتماعي نصح المفتي الشباب بالتثبت والتحقق من المعلومة قبل نشرها«لا تعيد نشر أي معلومة إلا بعد التثبت منها، كون القرآن الكريم حثنا على نقل الأخبار الموثقة فقط».  

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