يونس مجاهد: نرغب فى تحقيق دولي بشأن استشهاد شيرين أبو عاقلة

علق يونس مجاهد رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، على طريقة التعامل مع قضية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وقال إن الاتحاد ، منذ اللحظة الأولى عبر عن الغضب، و الإدانة، وتقدم بأكثر من بلاغ.

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج كلمة السر المذاع على قناة صدى البلد: قمت بعمل مداخلات كثيرة فى القنوات الفضائية، لـ التعبير عن الغضب، بما حدث، وتم المطالبة بتحقيق دولى شفاف.

وأوضح أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قامت بـ الاعتداء على الصحفيين، ونرغب فى تحقيق دولي.

وتابع : نريد إجراء التحقيق سريعا في واقعة استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة وسنواصل عملنا مع اتحاد الصحفيين العرب من أجل الوصول بالقضية لكل المنظمات الدولية، و أن الإعلام يمتلك دورا كبير في الضغط من أجل الحصول على حق شيرين أبو عاقلة ولابد من وجود صحافة جيدة ترتقي بأن تقدم للجمهور.