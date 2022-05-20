الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة قادمة من قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، إسقاط طائرة مسيرة أطلقت من قطاع غزة تجاه إسرائيل، مؤكدًا أنه تم اعتراضها في أجواء القطاع ولم تخترق الحدود.



وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان نشره على حسابه الرسمي بـ ”تويتر“، إنه ”تم رصد الطائرة المسيرة في أجواء قطاع غزة، وتم اعتراضها من قبل مقاتلات الدفاع الجوي قبل عبورها للأراضي الإسرائيلية“.

وأشار بيان الجيش الإسرائيلي، إلى أن ”وحدة المراقبة الجوية التابعة له راقبت الطائرة المسيرة طيلة الحادثة“.

وفي السياق، نشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مقطع فيديو يظهر لحظة اعتراض الطائرة المسيرة في سماء قطاع غزة، مشيرة إلى أن الطائرة تابعة لحركة حماس.

وأوضحت الإذاعة العبرية، أنه تم تفعيل القبة الحديدية فوق المجلس الإقليمي ”اشكول“ لاعتراضها، لافتة إلى أن الحادث لم يسفر عنه أي إصابات أو أضرار.

الجدير ذكره، أن هذه هي الحادثة الأمنية الثانية خلال اليوم، حيث سبق وأعلن الجيش الإسرائيلي، إطلاق صواريخ اعتراضية على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان؛ الأمر الذي تسبب في تفعيل صافرات الإنذار في الجليل الأعلى؛ وذلك نتيجة تشخيص خاطئ.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، في حينه: ”‏‎نتيجة خطأ في التشخيص أطلق مقاتلو الدفاع الجوي صواريخ اعتراض؛ مما تسبب في تفعيل الإنذارات في الجليل الأعلى“.

ونفى بيان الجيش، أن يكون هناك أي اختراق من قبل الطائرات المسيرة المعادية للمجال الجوي الإسرائيلي، على الرغم من إعلان وسائل الإعلام العبرية اختراق طائرة مسيرة تابعة لحزب الله المجال الجوي.

