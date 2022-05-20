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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في الذكرى الأولى لرحيله.. أبرز محطات رحلة سمير غانم الفنية

سمير غانم
سمير غانم

من محافظة أسيوط، انطلق قطار رحلة الفنان سمير غانم في سماء الفن وعالم الكوميديا التي أمتع من خلالها ملايين من جمهوره الذي مازال حزينا على وفاته رغم مرور عاما على هذا التاريخ. 

سمير غانم 

في الذكرى الأولى لوفاة سمير غانم مازال الجميع متشوقا لمعرفة أبرز محطات مشواره الفني عاشها البعض، وسمع عنها آخرون، ونقدم فيما يلي ملامح من هذه الرحلة الشيقة. 

ولد سمير غانم في أسيوط عام 1937، وكان في البداية شابا مطيعا احتذى بوالده والتحق بكلية الشرطة ليستكمل مسيرته، لكنه تركها فيما بعد ونقل أوراقه إلى كلية الزراعة في جامعة الإسكندرية ليبدأ مشواره الفني. 

الراحل سمير غانم 

التحق سمير غانم بعدد من الفرق الفنية في الجامعة، وعقب تخرجه من كلية الزراعة، التقى بالثنائي الذي غير حياته "جورج سيدهم والضيف أحمد"، وكونوا جميعا فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" التي لمع نجمها على مدار سنوات في المسرح وفي الأعمال السينمائية. 

قدمت فرقة ثلاثي أضواء المسرح العديد من الاسكتشات الكوميدية الشهيرة أبرزها "كوتوموتو"، وشاركوا في مسرحيات شهيرة منها روميو وجولييت، حواديت، وغيرهما. 

ثلاثي أضواء المسرح 

تعاون مع جورج سيدهم في مسرحيات عديدة أبرزها "المتزوجون"، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية "اهلا يا دكتور".

ولم يترك سمير غانم المسرح طوال مشواره ورغم انفصاله عن الثنائي المرح إلى أنه قدم العديد من المسرحيات من بطولته أبرزها "دو ري مي فاصوليا" ، " الأستاذ مزيكا" ، " فارس بني خيبان" ، " أخويا هايص وأنا لايص".

الراحل سمير غانم 

تنوعت الأعمال في مسيرة سمير غانم، فإلى جانب السينما والمسرح والمسلسلات، قدم فوازير رمضان التي انفرد فيها بنجاح لم يسبقه أحد وارتبط اسمه باسمي "سمورة وفطوطة" طوال مشواره، وقدم أيضا فوازير "المطربون" ، " المضحكون"،" أهل المغني".

قائمة أفلام سمير غانم طويلة ومتعددة بدأت منذ أكثر من 60 عاما ومن بينها  إلى المأذون يا حبيبي، آه يا ليل يا زمن، أميرة حبى أنا، البنات عايزة إيه، خلي بالك من زوزو، صغيرة على الحب، البعض يذهب للمأذون مرتين.

وفي الشاشة الصغيرة شارك سمير غانم بالعشرات من الأعمال الناجحة أبرزها "حكاية ميزو"، " الكابتن جودة"، " شربات لوز "،" دلع بنات " ، " لهفة "،يوميات زوجة مفروسة أوي " ، " نيلي و شريهان".

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