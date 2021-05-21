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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سبب مغادرة سمير غانم لكلية الشرطة وعلاقته بصلاح ذو الفقار.. فيديو

الراحل سمير غانم
الراحل سمير غانم

نشرت قناة ماسبيرو زمان على موقع يوتيوب فيديو للفنان سمير غانم يتحدث فيه عن مراحل مختلفة من مشواره، ورسوبه الذي غير مجرى حياته العملية ومستقبله من برنامج نجم وسهرة. 

سمير غانم في كلية الشرطة

وكشف الفنان سمير غانم عن الحدث الذي غير مسار حياته، ولولاه لكانت مهنته الحالية مختلفة تماما، قبل خروجه من كلية الشرطة. 

وقال سمير غانم إنه التحق بكلية الشرطة، ودرس بها عامين وله العديد من الأصدقاء زملائه ودفعته الذين ظل على تواصل دائم معهم.

ترك سمير غانم كلية الشرطة بعد رسوبة في مادة في العام الدراسي الأول، ثم مادتين في العام الثاني، وخروجه من الكلية بشكل مفاجيء. 

كان سمير غانم يتذكر أيام كلية الشرطة والفترة التي عاشها مع زملائه في عالم مختلف صارم، ووصفها بأنها عالم تاني يختلف عن التمثيل، وهناك تعرف على الفنان الراحل صلاح ذو الفقار الذي كان برتبة رائد أنذاك. 

وقال سمير غانم إنهم كانوا يلقبونه بصلاح المرعب، واختاره صلاح ذو الفقار للانضمام لفريق الملاكمة في الكلية لتمثيلها في المباريات المختلفة. 

سمير غانم مواليد عام 1937 تخرج فى كلية الزراعة جامعة اﻹسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا ثلاثي أضواء المسرح الذى لمع من خلال مجموعة الاسكتشات الكوميدية الشهيرة ، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

بعد وفاة الضيف أحمد قدم مع جورج سيدهم عدة مسرحيات ، وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء فوازير رمضان التى قدمها لعدة اعوام ، هذا الى جانب عدد ضخم من الاعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية البارزة.

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