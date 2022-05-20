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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ومواصفات سيارات رولز رويس في السعودية.. صور

سعار ومواصفات سيارات
سعار ومواصفات سيارات رولز رويس في السعودية

تتميز  سيارات رولز رويس على قمة هرم السيارات الأكثر فخامة في العالم بسبب اناقتها الرائعة والمتفردة على غيرها من السيارات الآخرى في العالم، وذلك بسبب تفاني الشركة المصنعة البريطانية البالغة من العمر 100 عام في ابتكار سيارات فائقة الفخامة وأناقة وفخامة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث تستهدف الشركة الأثرياء والمشاهير حول العالم.

 

وفي هذا السياق ينشر موقع صدى البلد قائمة بأحدث اسعار سيارات رولز رويس في السعودية

 

1 - رولز رايس كولينان

تعتبر سيارة رولز رايس كولينان أول سيارة SUV للشركة البريطانية على الإطلاق، حيث يمكن أن تكون ثاني أثمن سيارة في المملكة العربية السعودية، وتأتي بمقصورة امامية بسيطة ومريحة ذات 4 أو 5 مقاعد.

تعتمد سيارة رولز رويس كولينان الفاخرة على محرك V12 مزدوج التيربو سعة 6.75 لتر، بقوة 563 حصان وعزم دوران يبلغ 850 متر نيوتن، بينما يبدأ سعر رولز رويس عند 2.250.000 ريال.

سعار ومواصفات سيارات رولز رويس في السعودية

2 - رولز رويس فانتوم

جاءت سيارة فانتوم كسيارة سيدان كبيرة الحجم، تعتبر الأفخم في العالم والموديل الرائد للشركة البريطانية، تتميز فانتوم بمظهر خارجي مميز يتضمن واجهة أمامية طويلة بواجهة أمامية عمودية وجوانب متدفقة ومصابيح أمامية أنيقة إلى جانب شبكة ضخمة من الفولاذ المقاوم للصدأ، أعلاه هو شعار Rose Reyes (Rolls-Royce) المميز.

 

تأتي مع مقصورة فاخرة مليئة بالجلد الأصلي وزخرفة خشبية ومقصورة خلفية تبدو وكأنها ترتفع فوق السحاب بفضل نظام التعليق الذي ربما يكون الأكثر راحة في الكل العالمية  والتي تراقب حالة الطريق للتكيف معها مسبقا، وميكانيكياً تأتي بمحرك V12 بقوة 563 حصاناً، مع القدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة في 5.4 ثانية، بينما يبدأ سعر رولز رويس فانتوم من 2650.000 ريال.

 

سعار ومواصفات سيارات رولز رويس في السعودية

3 - رولز رويس رايث 

تتوفر سيارة رولز رويس رايث كسيارة الأداء العالي من رولز رويس وبالنظر إلى التصميم الخارجي نجده يتميز بالجرأة والشراسة، إلا أنه مازال يحافظ بشكل كبير على روح رولز رويس، حيث قاعدة العجلات الطويلة والجسد الممتد والشبك الأمامي المميز.

 

ورايث هي سيارة عالية الأداء من الشركة المصنعة البريطانية المعروفة، بالنظر إلى التصميم الخارجي نجد أنه جريء وشرس، لديها أقوى محرك من رولز رويس، محرك V12 سعة 6.6 لتر بقوة 624 حصان، على الرغم من هيكل السيارة الضخم، إلا أنها قادرة على التسارع من صفر إلى 100 كم، خلال 4.4 ثانية بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، بينما يبدأ سعر رولز رويس رايث من 1.725.000 ريال.

 

سعار ومواصفات سيارات رولز رويس في السعودية

4 - رولز رويس داون

تأتي سيارة رولز رويس داون كشف كاملة فائقة الفخامة تتمتع بسقف قماشي متميز قابل للطي، مع مقصورة واسعة، وتتوفر في سيارات العلامة الأخرى، وذلك مع نفس محرك  محرك V12 سعة 6.6 لتر، ولكنه بقوة 563 حصان فقط هنا، ويبدأ سعر روز رايز ( رولز رويس ) من 1,900,000 ريال.

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