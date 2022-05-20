نشرة المرأة والصحة| ما هي المفاصل الصدفية وطرق لتقليل هدر الطعام

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها..

يتطور التهاب المفاصل الصدفي لدى الأشخاص الذين يعانون من الصدفية ، وهو مرض جلدي مؤلم ومثير للحكة ويسبب بقع متقشرة على أجزاء مختلفة من الجسم.

تتشابه العديد من أعراض التهاب المفاصل الصدفي مع أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي وقد تظهر إما قبل أو بعد ظهور الصدفية وفقا لـ hindustan

أسهل الطرق لتقليل هدر الطعام في المنزل تخزين الفواكه والخضروات بشكل صحيح حتى تدوم لفترة أطول.

على سبيل المثال، هل تعلم أن شطف الفراولة سريعًا بالخل سوف يطيل من عمر الفراولة، لذلك نقدم لكم أكثر الحيل المجربة والصحيحة شيوعًا للحفاظ على منتجاتك طازجة لأطول فترة ممكنة.

بدأ موسم الخوخ الذي يعشقها الكثير والذي يمكن أن يقدم مربي خلال الصيف تابعي الخطوات

تعد البطاطس المهروسة طبقًا سهلاً في الأساس ، ولكننا وجدنا بعض النصائح والحيل التي تضمن أفضل أنواع البطاطس على الإطلاق: