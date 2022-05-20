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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هل قتلها زوجها أم انتحرت؟.. القصة الكاملة لمصرع فنانة هندية شهيرة

صدى البلد

ضجت وسائل الإعلام في الأيام القليلة الماضية، بسبب وفاة الممثلة الهندية الشابة ساهانا، أو انتحارها، وسط دهشة كبيرة من المتابعين، بسبب ظروف وملابسات القضية، التي أثارت الرأي العام الهندي والعالمي.

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اتهامات للزوج.. العثور على جثة ممثلة هندية شهيرة يوم عيد ميلادها

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وفاة ممثلة هندية شهيرة على يد زوجها

انتحار سوهانا في عيد ميلادها

عثرت السلطات الهندية، على جثة الممثلة الشهيرة ساهانا، في كيرلا، بالتزامن مع عيد ميلادها الموافق 13 مايو الجاري.

وتم العثور على جثة ساهانا معلقة على حاجز النافذة في منزلها في بارامبيل بازار، حيث تم اكتشاف الجثة بطريقة غامضة.

القبض على زوج الممثلة المنتحرة

احتجزت الشرطة الهندية، زوج الممثلة الهندية "سجاد"، حيث زعم والدا ساهانا أن ابنتهما توفيت بسبب جريمة قتل، اتهما فيها الزوج بالتنفيذ.

وذكر رجال الشرطة، بأن ساهانا تزوجت من سجاد منذ سنة ونصف، تعرضت خلالها إلى العنف المنزلي، وتداولت الأخبار وقت العثور على جثة ساهانا، بأن الممثلة التي لعبت دور البطولة في فيلم Lock Down قد أقدمت على الانتحار.

قُتلت ام انتحرت؟

تضاربت الأخبار حول طريقة وفاة الممثلة الهندية ساهانا، فالبعض يقول إنّها انتحرت نتيجة صدمة نفسية بعد تعرضها لعنف من زوجها.

أمّا والدي الفقيدة فيؤكدون أنّ زوجها سجاد وراء وفاتها، فكان يضايقها ويعذبها بسبب المال، وأفادت والدة الفقيدة بأن سجاد لم يسمح لساهانا برؤية والديها أو التواصل معهم بعد زواجهما، منذ أن تزوجها بعد أن عاد من قطر.

والدتها تنفي انتحارها

من جانبها، نفت والدة ساهانا، الأنباء المتداولة عن انتحار ابنتها، موضحة أن الأخيرة كانت تتعرض للتعنيف الزوجي، كما أن زوجها لم يكن ينفق عليها كما ينبغي، إضافة إلى ضربه لها في كثير من الأحيان.

وأضافت والدة ساهانا لوسائل إعلام محلية هندية: "لم تموت ابنتي منتحرة، لقد قُتلت، اعتادت أن تشكو لي من أن زوجها كان يضربها ولم يطعمها كما يجب، لقد تعرضت للتعذيب، قُتلت، وعلى الشرطة التحقيق وإنصاف ابنتي"، كما اتهم والدا ساهانا زوجها سجاد بالعنف الجسدي.

خلافات ساهانا وزوجها سجاد

كشفت تقارير الشرطة الهندية، عن خوض الزوجان العديد من المشاجرات بسبب المال، لأن زوج ساهانا عاطل عن العمل.

وأضافت أن صاحب منزلهما، قال للشرطة: "سمعت نداء سجاد طلبا للمساعدة، وهرعت إلى المنزل، ورأيت الزوجة مستلقية على حجرة عندما دخلت المنزل، وعندما سألته عما حدث، قال إنها لم تستجب، فطلبت منه أن يأخذها إلى المستشفى، ثم اتصلنا بالشرطة ووصلوا في غضون خمس دقائق".

صدمة الوسط الفني الهندي

من جانبهم، عبر عدد من زملاء ساهانا، عن صدمتهم بسبب خبر انتحار الممثلة الهندية الشابة، وطالب الكثيرون بفتح تحقيق رسمي وشامل وعاجل، حتى يتم التعرف على القاتل الحقيقي، في حال ثبتت شهادة والديها، أو كونه حادث انتحار عادي.

وكانت ساهانا قد شاركت في عدة إعلانات للمجوهرات، ومثلت أيضا في فيلم Lock Down الذي أخرجه مدرب فنون الدفاع عن النفس جولي باستيان، ومن المقرر طرحه قريباً.

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