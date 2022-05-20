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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حالة الطقس اليوم الجمعة 20-5-2022

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 20-5- 2022، في القاهرة والمحافظات.

وقالت الإعلامية هبة ماهر إنها تحب الجو الصريح يا صيف يا شتاء، لكن الجو الحالى كل يوم بحالة.

وأكدت أن البلاد فى جو الربيع، وأنه حتى هذه اللحظة درجات الحرارة غير مستقرة وهيئة الأرصاد أكدت أن الأيام المقبلة ستشهد انخفاض فى درجات الحرارة.

وتشهد حالة الطقس اليوم الجمعة ، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم
وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، يكون حالة الطقس اليوم الجمعة، معتدل الحرارة على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما عن حالة الطقس ليلا، يكون لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشهد الطقس الجمعة، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وجنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، بكافة الأنحاء خلال الطقس الجمعة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 19
السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 18
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 25
شمال الصعيد 35 للعظمى والصغرى 19
جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 25

 

 

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