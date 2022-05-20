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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر كمال: رحلة طيران حلوة مع رامى صبري

صدى البلد

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال صورة له مع الفنان رامى صبرى من داخل الطائرة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وعلق عمر كمال: “رحلة طيران حلوة مع رامى صبري”.

 

من ناحية أخرى، شوق مؤدي المهرجانات عمر كمال ، جمهوره لـ أغنيته الجديدة مع حمادة مجدي “انتى قطتى ” قريبا ، ونشر صورة تجمعهم عبر حسابة الشخصى بموقع انستجرام.

يذكر أن الموسيقار “حلمي بكر، شن هجوما حادا على عمر كمال بسبب تغييره كلمات في أغنية “بنت الجيران من “خمور وحشيش” إلى ”تمور وحليب”، في حفل أقامه ضمن موسم الرياض.

وأضاف حلمي بكر خلال لقائه ببرنامج "خط أحمر"، عبر فضائية  الحدث اليوم، أنه لا يمكن أن أقبل اعتذاره بعد إهانته لمصر، في رقبتا كلنا هذه الإدانة ومن طالب بتبرئته سيُدان".

الفنان رامي صبري مطرب المهرجانات رامي صبري بنت الجيران

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