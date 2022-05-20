وزيرة الهجرة تعقد اجتماعات تنسيقية مع الخبراء المشاركين بمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عدد من الاجتماعات التنسيقية عبر تطبيق "زووم" مع الخبراء المصريين بالخارج المشاركين في عدة جلسات ضمن مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، الذي تنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، والإنتاج الحربي، وكذلك الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المعنية، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويقام على مدار يومين 31 مايو و1 يونيو 2022.

وصرحت السفيرة نبيلة مكرم بأن هذه الاجتماعات جاءت للوقوف على الترتيبات النهائية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، مؤكدة أن المؤتمر يأتي اتساقا مع رؤى الدولة المصرية في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي.

وأضافت وزيرة الهجرة أن سيادتها عقدت هذه الاجتماعات التنسيقية مع خبراء 5 جلسات حتى الآن وهي: جلسة التمويل الصناعي (الجلسة الافتتاحية)، وجلسة الصناعة الخضراء: الطريق إلى COP27 ، وجلسة مستقبل الصناعات الغذائية في مصر، وجلسة الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرقمنة والبرمجيات، وجلسة الثورة الصناعية الرابعة، وذلك كله في سبيل تعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في المجال الصناعي.

وأكدت الوزيرة أنه كان هناك حرص خلال تنظيم النسخة السادسة من مؤتمرات "مصر تستطيع" على اختيار نخبة متميزة من خبرائنا بالخارج المختصين في مجال الصناعة في عدد التخصصات الصناعية الهامة، حتى نتمكن من الخروج بأفضل توصيات من شأنها المشاركة في تنفيذ رؤى الدولة المصرية ودعم استراتيجيتها في مجال توطين الصناعة.

وتعقد مؤتمرات "مصر تستطيع" في إطار توجه الدولة للاستفادة من عقولنا بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المصريين، حيث نظمت وزارة الهجرة خمس نسخ من هذه المؤتمرات تم العمل خلالهم على مناقشة عدد من المحاور المختلفة التي تسهم بشكل فعال في عمليات التنمية المرجوة.