خطاب لـ ممثلة الأمم المتحدة: الحوار الوطني أحد مسارات تنفيذ قانون الطفل ودعم حقوق الإنسان

استقبلت السفيرة د. مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، السيدة فريدريكا ميير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان واتفق الجانبان على التعاون المشترك في مجال تنمية الأسرة المصرية، ومنع الممارسات الضارة التي يجرمها القانون المصري وتعد افتراء على حقوق الأطفال وخاصة الإناث مثل عمالة الأطفال والحرمان من التعليم وزواج القاصرات وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

ضمان حقوق المرأة

كما اتفق الجانبان على التعاون من أجل كفالة الحقوق الإنجابية من خلال رفع الوعي بخطورة الممارسات الضارة وأهمية تعليم الفتاة والتمكين الاقتصادي والمشاركة في اتخاذ القرارات المؤثرة على حياتهن، والعمل مع القاعدة الشعبية لتوعيتها بحقوقها التي كفلها لها الدستور وبناء قدرات منظمات المجتمع المدني والكوادر المهنية العاملة في مجال الخدمة العامة مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والوزارات المعنية.

وأشادت السفيرة مشيرة خطاب بدعم القيادة السياسية لحقوق الإنسان وقالت إن دعوة الرئيس السيسي لـ الحوار الوطني توفر أهم الأسس لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتفتح المجال أمام بناء ثقافة داعمة لحقوق الإنسان وخاصة حقوق الفئات الأقل حظا، وهو الأمر الذي يرسي أقوى دعائم الجمهورية الجديدة التي تحترم حقوق بناتها وابنائها دون اي تمييز بسبب الجنس او الدين او السن او الإعاقة أو الموقع الجغرافي او المركز الاجتماعي.

وأضافت خطاب أن المجلس يثمن التعاون مع شركاء التنمية وفي مقدمتهم الأمم المتحدة لتنفيذ البرنامج الذي أعده المجلس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.