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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشكيل لجان لتسجيل المنازل ضمن منظومة تقنين أملاك الدولة في الشرقية

لجان دورية
لجان دورية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل لجان بالتنسيق مع إدارتي أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة لحصر المنازل التي لم يتقدم أصحابها طلبات للتسجيل في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة والدخول تحت مظلة الدولة والقانون، فضلاً عن حصر المنازل التي تقاعس أصحابها عن دفع جديه تقنين أوضاعهم.

وفي هذا الإطار قامت اللجان المشكلة بالتنسيق مع رؤساء المراكز و إدارتي أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة بالمرور علي المنازل المقامة علي أراضي أملاك الدولة وفصل التيار الكهربائي عن تلك المنازل و تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

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وقامت اللجان المشكلة بالتوجه إلى الوحدة المحلية قصاصين الشرق بنطاق مركز ومدينة الحسينية وأسفرت الحملة عن التنبيه على ( 15) من أصحاب المنازل المقامة علي أراضي أملاك الدولة بضرورة سداد قيمه 15٪ من قيمه التصالح لتحصيل الرسوم المقررة من إجمالي الثمن المحدد لتقنين أوضاعهم القانونية تحت حساب (حق الشعب) للجنة.

كما تمكنت اللجنة من فك شده خشبيه بناحيه منطقة التل الكبير بنطاق الوحدة المحلية بقصاصين الشرق علي مساحة 150 متر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الشرقية حملة المرور التصالح محافظ الشرقية املاك الدولة المتابعة الميدانية

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