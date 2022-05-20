وزيرة الثقافة تنعى سمير صبري: "أحد ركائز نجاح الأعمال الفنية المتنوعة"

نعت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفنان القدير سمير صبري الذى غيبه الموت اليوم الجمعة 20 مايو عن عمر يناهز 86 عام بعد صراع مع المرض وقالت ان الراحل من عظماء الابداع وتميز بتعدد المواهب والثقافة الواسعة ، مشيرة إلى أنه يمثل أحد ركائز نجاح الاعمال التى الفنية المتنوعة الذي شارك بها ، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله ان يتغمد الفقيد برحمته .

يذكر ان الفنان الكبير سمير صبري، ولد في مدينة الإسكندرية عام 1936، وتخرج في كلية فيكتوريا، يعد فنانا شاملا فهو ممثل ومطرب ومذيع مصري، قدم برنامج (ما يطلبه المستمعون) باللغة الإنجليزية، كما قدم عدة برامج في التليفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة، منها (هذا المساء) و(كان زمان) و(النادي الدولي). أما في السينما قدم عشرات الأفلام ، كما قام بتأسيس شركة إنتاج سينمائي لكنه تفرغ في السنوات الأخيرة للعمل في المسلسلات التليفزيونية .