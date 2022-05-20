نجوم الفن والإعلام يودعون سمير صبري: تاريخك يشهدلك أنك كنت صادقا ومعطاء

سيطرت حالة من الحزن على صفحات نجوم الفن بمواقع التواصل الاجتماعي عقب الإعلان عن وفاة الفنان الكبير سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا ظهر اليوم الجمعة 20 مايو 2022، عن عمر ناهز الـ 86 عاما بعد صراع مع مرض القلب.



تسابق النجوم على نعي الفنان الكبير سمير صبري وسط حديث عن مشواره الفني وأعماله التي تركت أثرًا كبيرًا في الاعلام والدراما والسينما.



وكتب نبيل الحلفاوي، عبر حسابه على "تويتر": "‏‏‏‏رحم الله الممثل والمطرب الاستعراضي ومقدم البرامج الناجحة الفنان سمير صبري. خالص العزاء لأسرته ومحبيه وللساحة الفنية"





فيما كتب هانى رمزي، عبر حسابه على "تويتر": "‏‏‏البقاء لله هتوحشنى قوى يا سمره صدقنى مش عارف أنعيك إزاى أقول الأنسان ولا الفنان ولا الأخ ولا الصديق ولا المحب للجميع ولا أتكلم عن خيرك وعطائك فى الخفاء ولا إيه ولا إيه ولا إيه . الله يرحمك يا غالى ‎#سمير_صبري"





وكتبت لطيفة عبر حسابها علي "تويتر"‏‏:" ‏من أعظم الفنانين اللي كنت اتمنى اشوفهم في بداية مشواري .. من أول ما جيت مصر كنت انت اول من احتضني وشجعني و آمن بيا و بموهبتي و عمري ما انسى وقفتك معايا ..

تاريخك يشهدلك انك كنت فنان حقيقي وصادق ومعطاء .. انت عملت مدرسة مختلفة في الفن العربي .. الف رحمة ونور على روحك ‎#سمير_صبري"

ونعت الفنانة شيرين عبد الوهاب النجم سمير صبري عبر حسابها علي "تويتر" ‏‏إنا لله و إنا اليه راجعون، فقدنا رمز من رموز الفن المصري، الاستاذ الكبير سمير صبري الله يرحمه و يغفر له و يسكنه فسيح جناته‎#سمير_صبري"



واعربت الفنانة ندى بسيوني عن حزنها لرحيل سمير صبري وكتبت علي "تويتر"‏‏‏بقلب يعتصره الحزن والألم أنعي النجم الكبير والصديق العزيز الأستاذ / سمير صبري ودعنا بابتسامة راضية ورحل في صمت ، رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته"



وكتب الاعلامي نيشان عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" : "‏‏‏راقٍ مِن زَمَنٍ جميلٍ يرحل سمير صبري، رحمه الله البقاء لله"







كما نعت الفنانة اللبنانية نور الراحل سمير صبري وكتب عبر "تويتر" "‏‏‏رحل عن عالمنا الفنان و الاستاذ الكبير الانسان الطيب ‎#سمير_صبري الله يرحمك و يصبر اهلك و محبينك"







ونعت الفنانة ايمي سالم الراحل سمير صبرى وكتبت عبر حسابها علي تويتر "‏‏فراقك صعب على ناس كتير من اللي اشتغلوا معاك و عرفوك شخصيا و اتعودوا على الابتسامه اللي مش بتفارق وشك ... مع السلامه استاذ سمير صبري ... اللهم ارحمه و اغفر له يا أرحم الراحمين .انا لله وانا اليه راجعون"



وقدم المنتج نصر محروس واجب العزاء وكتب عبر تويتر "‏‏رحل عن عالمنا الأستاذ والفنان الكبير ‎#سمير_صبري كان أستاذاً وأخاً لي وصديقاً غالياً… الله يرحمه ويغفرله و يلهم أسرته الكريمة و كل محبيه الصبر والسلوان"



وكتبت نيكول سابا ناعية سمير صبري "‏‏الناس الجميلة من الجيل الجميل بترحل.. حاجة تحزّن اوي، الله يرحم النجم ‎#سمير_صبري🙏🏻"



وتوفى الفنان الكبير سمير صبرى، اليوم الجمعة، داخل أحد فنادق القاهرة، عن عمر يناهز 86 عاما، وذلك بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.



وكان آخر ظهور على الشاشة للفنان الكبير سمير صبرى مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضى، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية فى عدة أفلام آخرها "2 طلعت حرب للمخرج مجدي أحمد على، ومن قبله "ديدو"، من بطولة كريم فهمى وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت، و"محمد حسين" مع النجم محمد سعد، و"المشخصاتى الجزء الثانى" مع الفنان تامر عبد المنعم.