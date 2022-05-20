سمير صبري وأسرار حول صداقته القوية مع سعاد حسني وعادل إمام

توفى الفنان القدير سمير صبري منذ قليل حيث كانت تربطه صداقة كبيرة بالفنانة سعاد حسني والزعيم عادل إمام.

سمير صبري والسندريلا :

بقي الفنان سمير صبرى ملاحقا لسر وفاة السندريلا طوال سنوات، وأكد أن السندريلا قد تم قتلها، وذلك بهدف السرقة بعد حصولها على مبلغ 40 ألف جنيه استرليني عن إنتاج فيلمها «الراعي والنساء».

وذكر الفنان سمير صبرى خلال معرض الدولي للكتاب ببرنامجه مشوار نجم، أن الفنانة قد سحبت المبلغ قبل وفاتها بخمسة أيام فقط، كما أوضح الفنان.

والذى يؤكد كلامه هو تقرير الطبيب الشرعي لحادثة الوفاة، حسب ما قال، وكان التقرير يتضمن أن هناك آثار ضرب فى الجمجمة وكدمات متفرقة بالجسم.

هذا يعني قتلها بشقتها بهدف السرقة ونقلها إلى أسفل المنزل لإظهار أنه انتحار.

كما أضاف الفنان أن السندريلا بعد مسلسل هو وهي، قد أصيبت بضياع فكري، وبعد أن استقرت نفسياً طلبت من سمير خفاجة ان يعد لها مسرحية، "خلى بالك من زوزو" ولكن لم يشاء القدر ان تؤديها فقد وافتها المنية.



سمير صبري وعادل إمام :

تطرق الفنان سمير صبري بالحديث عن عمله مع الفنان عادل إمام في فيلم "البحث عن فضيحة"، قائلا:" المنتج جمال الليثي طلب زيارتي أنا وعادل إمام وميرفت أمين وأحضر سيناريو الفيلم وعقد فاضي وطلب منا التوقيع".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن"، :"زمان مكناش بنقرأ شيء ووقعنا على الفور، وصوتنا لما شفنا بأن أجرنا 1000 جنيه وكان مبلغ مرتفع جدًا آنذاك في عام 1974، حيث كان أعلى أجر للفنانة فاتن حمامة وكانت تحصل على 5 آلاف جنيه في الفيلم.

ولفت إلى أنه اشترك مع عادل إمام في أعمال كثيرة ومنها نص ساعة جواز والبحث عن فضيحة الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

وفاة سمير صبري :

توفى منذ قليل الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد فنادق القاهرة، وجار إبلاغ أسرته، وجاءت وفاته بعد صراع مع مرض القلب.

ورقد الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعاني من مشكلة فى الصمام "الميترالي"، وأجرى وقتها قسطرة في القلب.

وكان آخر للفنان الكبير سمير صبري في مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والذي عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضي، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية.

ولد سمير صبري في 27 ديسمبر عام 1936، عمل في بداياته مذيعا في الإذاعة الإنجليزية ثم اتجه إلى التمثيل والغناء. له العديد من الأفلام المصرية التي قام بتمثيلها منذ بداية مسيرته الفنية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. مثّل عدداً من أفلامه مع الفنان عادل إمام كفيلم البحث عن فضيحة من بطولة ميرفت أمين، ومن مسلسلاته حضرة المتهم أبي الذي تم إنتاجه عام 2006 وكذلك قضية رأي عام بطولة يسرا ولقاء الخميسي.