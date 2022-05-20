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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بشرى سارة.. شعبة المواد الغذائية: انخفاض أسعار الأرز والسكر والبيض

الارز
الارز

كشف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، عن انخفاض أسعار الأرز والسكر والبيض خلال معاملات اليوم في جميع الأسواق المحلية.


وقال المنوفي، إن سعر طن الأرز انخفض بقيمة ١٤٥٠ جنيه للطن الواحد، وكذلك انخفض سعر السكر بقيمة ١٠٠ جنيه للطن ليصل إلى ١١ ألف جنيه بدلا من ١١١٠٠ جنيه للطن، بالإضافة لانخفاض سعر البيض البلدي بقيمة ٤ جنيهات ليصل إلى ٥٠ جنيها سعر المزرعة ليصل للمستهلك ٥٥ جنيها.

 

وأضاف المنوفي، أن أزمة الزيادات المتتالية في أسعار المنتجات والسلع الغذائية التي شهدها السوق المصري خلال الفترة الماضية اقتربت من الانتهاء وبدأ وقت انخفاض الأسعار.


وأكد، المنوفي، أن المواطن عامل أساسي في خفض الأسعار عن طريق ترشيد الاستهلاك وشراء الاحتياجات الأساسية فقط للسيطرة على الأسعار ودفعها للانخفاض.


وعن ارتفاع أسعار الزيت في الأسواق، قال أن  قرار إندونيسيا برفع القيود عن تصدير زيت النخيل سيكون له أثر إيجابي لانخفاض أسعار الزيوت قريبا في السوق المصري.


وأشار إلي أن رفع أسعار الفائدة له آثار أيجابية للحد من تسارع التضخم وتأثيرها في الحركة الاقتصادية. 


وأوضح أن القرار جاء في توقيت مهم لمواجهة الفترة التي نعيشها عالميًا في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة، ولإعادة التوازن للسوق المالي والاقتصاد المصري بشكل عام للتخفيف من أثار وتبعات التوترات بين روسيا وأوكرانيا التي أثرت على الوضع العالمي.


وتوقع استقرار بشكل كبير في القطاع المالي والمصرفي في مصر، مؤكدًا في الوقت نفسه على أن الاقتصاد المصري قادر على امتصاص قرارات البنك المركزي المصري والتي تأتي دائما كخطوات استباقية لإعادة تهيئة المناخ المالي وجذب الاستثمارات إلى مصر.

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