زمن كامل يطوي أوراقه ويرحل.. نجوم الفن ينعون سمير صبري

سيطرت حالة من الحزن على صفحات نجوم الفن بمواقع التواصل الاجتماعي عقب الإعلان عن وفاة الفنان الكبير سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا ظهر اليوم الجمعة 20 مايو 2022، عن عمر ناهز الـ 86 عاما بعد صراع مع مرض القلب.



تسابق النجوم على نعى الفنان الكبير سمير صبري وسط حديث عن مشواره الفني وأعماله التي تركت أثرًا كبيرًا في الاعلام والدراما والسينما.



وكتب الإعلامي شريف عامر، عبر حسابه على "تويتر": "‏‏‏‏‏‏زمن كامل يطوي أوراقه و يرحل.

رحم الله سمير صبري"







ونعى يوسف الشريف الراحل سمير صبري، عبر حسابه على "تويتر" وكتب: "‏‏‏‏‏إنا لله وإنا إليه راجعون ….. رحم الله الفنان سمير صبري و ألهم ذويه الصبر والسلوان ..البقاء لله"







وكتب ايمن بهجت قمر عبر حسابه علي "تويتر"‏‏:" ‏‏‏الإنسانيه والحياه فقدوا سمير صبري الدعاء والفاتحه ❤"



ونعى الملحن وليد سعد النجم سمير صبري عبر حسابه علي "تويتر"ربنا يرحمة ويغفر له"



واعربت هند صبري عن حزنها لرحيل سمير صبري وكتبت علي "تويتر"‏‏‏‏‏فقد الفن العربي والمصري فنانا متعدد المواهب جمع بين التمثيل والغناء والإستعراض وتقديم البرامج، استطاع بفضل إصراره وتطوره أن يظل وعلى مدار أكثر من ٦٠ عاما نجما كبيرا رحم الله الفنان سمير صبري.

وكتبت سيمون عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" : "‏‏‏‏‏البقاء لله الفنان سمير صبري

الله يرحمه"







كما نعى المطرب محمد محسن الراحل سمير صبري وكتب عبر "تويتر" ‏وداعاً سمير صبري الفنان الكبير متعدد المواهب الجدع الوفي. ألف رحمة ونور 🕊"





ونعت منة فضالي الراحل سمير صبرى وكتبت عبر حسابها علي تويتر "‏‏‏‏لا حول ولا قوه الا بالله الاستاذ العظيم النجم سمير صبري في ذمه الله استاذي سمير صبري كان ليا الشرف اني اشتغلت معاك ووقفت قدامك مش حنسي ابدا وقوفك جنبي في بداياتي حتوحشني اوي اوي يا ابو سمره وحيوحشني الكلام معاك ربنا يرحمك برحمتو ‎#البقاءلله"







وقدمت الفنانة رشا مهدى واجب العزاء وكتبت عبر تويتر "‏‏‏‏انا لله و انا اليه راجعون .. ربنا يرحم الفنان العظيم سمير صبري و يصبرنا و أهله و كل اللي بيحبوه"



وكتب احمد فهمي ناعيا سمير صبري "‏‏‏‏إنا لله وإنا إليه راجعون خالص التعازي في وفاة الفنان الكبير ‎#سمير_صبري أسكنه الله فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان"



وكتب محمد عبد الرحمن"‏‏إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله في وفاة الفنان الكبير ‎#سمير_صبري أسكنه الله فسيح جناته"



وتوفى الفنان الكبير سمير صبرى، اليوم الجمعة، داخل أحد فنادق القاهرة، عن عمر يناهز 86 عاما، وذلك بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.



وكان آخر ظهور على الشاشة للفنان الكبير سمير صبرى مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضى، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية فى عدة أفلام آخرها "2 طلعت حرب للمخرج مجدي أحمد على، ومن قبله "ديدو"، من بطولة كريم فهمى وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت، و"محمد حسين" مع النجم محمد سعد، و"المشخصاتى الجزء الثانى" مع الفنان تامر عبد المنعم.