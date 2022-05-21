عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بلمسات مانسوري القوية.. تعديلات مميزة لسيارة فيراري SF90 | صور

تعديلات مميزة لسيارة
تعديلات مميزة لسيارة فيراري "SF90" .. بلمسات مانسوري القوية

تواصل شركة مانسوري المتخصصة في مجال تعديل السيارات من تعزيز قوتها، بعد أن قامت بوضع لمساتها المميزة والساحرة للنسخة فيراري "SF90"، لتنضم إلى اسطول الشركة من الطرازات المعدلة والتي تحمل علامة الحصان الواثب الايطالي بعد الايقونة فيراري روما و بورتوفينو، والنسخة F8 الخارقة.

تعديلات مميزة لسيارة فيراري "SF90"

تعديلات مميزة لسيارة فيراري "SF90"

 

دعمت السيارة المعدلة فيراري "SF90" بجنوط رياضية يتراوح قياسها بين 21 و 22 بوصة، مع تصميم مروحي الشكل باللون الاسود اللامع، وعلب مكابح باللون الاصفر وهو اللون الابرز لبعض اللمسات الخارجية والداخلية ايضا، بالاضافة إلى وجود نظام عادم رباعي الاداء، وغطاء للمحرك متعدد الفتحات الهوائية مصمم من الكربون، مع ناشر أمامي رياضي، وعتبات جانبية انيقة ذات لمسات انسيابية وهندسية، وصادم خلفي يساعد على توجيه تدفق الهواء.

تعديلات مميزة لسيارة فيراري "SF90"

القدرات الفنية للسيارة فيراري SF90 المعدلة 

تعديلات مميزة لسيارة فيراري "SF90"

تعتمد النسخة القياسية من السيارة فيراري SF90 على محرك ثماني الاسطوانات طراز V، سعة 4000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 780 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 800 نيوتن/متر، ومع لمسات مانسوري ارتفعت قوة المحرك إلى 980 حصانا مع عزم دوران يبلغ 980 نيوتن/متر، إلى جانب ترقيات كهربائية تجعل السيارة تنتج قوة اجمالية تبلغ 1.100 حصان.

تعديلات مميزة لسيارة فيراري "SF90"

وبهذه القدرات الفنية تتمكن السيارة فيراري SF90 المعدلة من التسارع نحو 100 كيلومتر في الساعة من نقطة الثبات خلال مدة زمنية تستغرق 2.4 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 355 كيلومتر في الساعة.

تعديلات مميزة لسيارة فيراري "SF90"
مانسوري شركة مانسوري فيراري SF90 بورتوفينو فيراري روما سيارة فيراري SF90

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

ظهر في بلد عربي وينتقل خلال العلاقات الجنسية|20 معلومة عن جدري القرود

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

حالة الطقس.. كتلة هوائية باردة تضرب البلاد وأمطار خلال ساعات

المصل واللقاح: مصر خالية تماما من جدري القرود

تعرض محمد ممدوح لـ حادث

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

ترشيحاتنا

مفاجأة غير متوقعة لجنود أوكرانيين أثناء حفر خنادق تأهبا لهجوم روسي بأوديسا

جوجل وآبل يطلقان مميزات مهمة لتسهيل الاستخدام لـ ذوي الهمم

أقوى دعاء للنجاح في الامتحان .. 22 طريقة مستجابة في جوف الليل

قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة غربي ليبيا

سحل وضرب واختطاف.. مأساة سيدة ذهبت لتنفيذ حكم رؤية نجلتها بالدقهلية| فيديو

جمال و نضارة.. 7 فيتامينات للحفاظ على صحة البشرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دقيقة حداد على روح سمير صبري ولمسة وفاء لفطوطة وزوجته بالكاثوليكي للسينما

مطالب بعلاجه على نفقة الدولة.. لماذا دخل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الرعاية المركزة للمرة الرابعة؟

إلهام شاهين بالأسود: صعقت بخبر رحيل سمير صبري

نجوم الفن يقفون دقيقة حدادا على روح سمير صبري في افتتاح الكاثوليكي .. صور

فيديو

هل يستجيب اتحاد الكرة لطلب الأهلي بإعادة مباراته مع البنك.. فيديو جراف

ساهانا.. القصة الكاملة لمصرع فنانة هندية شهيرة| فيديو جراف

تغير لون جلده ولا يتحرك.. تدهور الحالة الصحية لـ عمر البشير “فيديوجراف”

طفولة بائسة.. أسرار من حياة سمير صبري| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

نجاة عبدالرحمن

الدين الإبراهيمي ودعوات التآخي

رانيا أبوالدهب

مقارنة بشرية

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

اﻟﻤﺰﻳﺪ