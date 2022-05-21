بلمسات مانسوري القوية.. تعديلات مميزة لسيارة فيراري SF90 | صور

تواصل شركة مانسوري المتخصصة في مجال تعديل السيارات من تعزيز قوتها، بعد أن قامت بوضع لمساتها المميزة والساحرة للنسخة فيراري "SF90"، لتنضم إلى اسطول الشركة من الطرازات المعدلة والتي تحمل علامة الحصان الواثب الايطالي بعد الايقونة فيراري روما و بورتوفينو، والنسخة F8 الخارقة.

تعديلات مميزة لسيارة فيراري "SF90"

تعديلات مميزة لسيارة فيراري "SF90"

دعمت السيارة المعدلة فيراري "SF90" بجنوط رياضية يتراوح قياسها بين 21 و 22 بوصة، مع تصميم مروحي الشكل باللون الاسود اللامع، وعلب مكابح باللون الاصفر وهو اللون الابرز لبعض اللمسات الخارجية والداخلية ايضا، بالاضافة إلى وجود نظام عادم رباعي الاداء، وغطاء للمحرك متعدد الفتحات الهوائية مصمم من الكربون، مع ناشر أمامي رياضي، وعتبات جانبية انيقة ذات لمسات انسيابية وهندسية، وصادم خلفي يساعد على توجيه تدفق الهواء.

تعديلات مميزة لسيارة فيراري "SF90"

القدرات الفنية للسيارة فيراري SF90 المعدلة

تعديلات مميزة لسيارة فيراري "SF90"

تعتمد النسخة القياسية من السيارة فيراري SF90 على محرك ثماني الاسطوانات طراز V، سعة 4000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 780 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 800 نيوتن/متر، ومع لمسات مانسوري ارتفعت قوة المحرك إلى 980 حصانا مع عزم دوران يبلغ 980 نيوتن/متر، إلى جانب ترقيات كهربائية تجعل السيارة تنتج قوة اجمالية تبلغ 1.100 حصان.

تعديلات مميزة لسيارة فيراري "SF90"

وبهذه القدرات الفنية تتمكن السيارة فيراري SF90 المعدلة من التسارع نحو 100 كيلومتر في الساعة من نقطة الثبات خلال مدة زمنية تستغرق 2.4 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 355 كيلومتر في الساعة.