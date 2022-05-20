الأخ وصديق العمر.. فيفي عبده تنعى سمير صبري

نعى محمد إمام، الفنان سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ 86 عاما بعد صراع مع مرض القلب.



وكتب محمد إمام، فى تغريدة له عبر حسابه على إنستجرام: "‏‏‏‏‏إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله في الفنان الكبير #سمير_صبري".



وعبرت فيفي عبده عن حزنها لرحيل سمير صبري، وكتبت عبر إنستجرام: "إانا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله الفنان القدير والأخ وصديق العمر سمير صبري.. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبرنا ويصبر كل اللي بيحبوه.. برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".









وتوفى سمير صبرى، اليوم الجمعة، داخل أحد فنادق القاهرة، عن عمر يناهز 86 عاما، وذلك بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.



وكان آخر ظهور على الشاشة لـ سمير صبرى مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضى، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية فى عدة أفلام آخرها "2 طلعت حرب للمخرج مجدي أحمد على، ومن قبله "ديدو"، من بطولة كريم فهمى وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت، و"محمد حسين" مع النجم محمد سعد، و"المشخصاتى الجزء الثانى" مع الفنان تامر عبد المنعم.