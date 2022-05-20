عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأخ وصديق العمر.. فيفي عبده تنعى سمير صبري

سمير صبرى
سمير صبرى

نعى محمد إمام، الفنان سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ 86 عاما بعد صراع مع مرض القلب. 
 

وكتب محمد إمام، فى تغريدة له عبر حسابه على إنستجرام: "‏‏‏‏‏إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله في الفنان الكبير #سمير_صبري". 
 

وعبرت فيفي عبده عن حزنها لرحيل سمير صبري، وكتبت عبر إنستجرام: "إانا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله الفنان القدير والأخ وصديق العمر سمير صبري.. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبرنا ويصبر كل اللي بيحبوه.. برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".
 



 

وتوفى سمير صبرى، اليوم الجمعة، داخل أحد فنادق القاهرة، عن عمر يناهز 86 عاما، وذلك بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.
 

وكان آخر ظهور على الشاشة لـ سمير صبرى مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضى، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية فى عدة أفلام  آخرها "2 طلعت حرب للمخرج مجدي أحمد على، ومن قبله "ديدو"، من بطولة كريم فهمى وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت، و"محمد حسين" مع النجم محمد سعد، و"المشخصاتى الجزء الثانى" مع الفنان تامر عبد المنعم.

الفنان محمد امام فيفي عبدة ينعيان سمير صبري رحيل سمير صبري تويتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

وفاة الفنان الجزائري أحمد بن عيسى خلال حضوره فعاليات مهرجان كان

بعد انتشاره وإصابات الأطفال.. كيفية الحماية من جدري القرود

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

حفل جماعي للرذيلة.. أم تقتل طفلتها بعد رؤيتها في أوضاع مخلة بالدقهلية

بشرى سارة.. شعبة المواد الغذائية: انخفاض أسعار الأرز والسكر والبيض

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-5-2022| شاهد

فقد أمواله بسبب علاجه لعام ونصف.. معاناة سمير صبري مع المرض.. فيديو

ترشيحاتنا

الوزراء: معامل هيئة الدواء تحصل على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد (EGAC)

شبه مستحيلة.. حالة وحيدة تقود ليفربول والسيتي إلى مباراة فاصلة لحسم لقب البريميرليج

حمى وصداع مميت | اجتماع طارئ لـ الصحة العالمية بشأن جدري القرود

فرنسا .. الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة إليزابيث بورن

دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة مفاتيح الجنان .. 9 كلمات مجابة لا تغفلها

تعمير القاهرة: الانتهاء من مشروع محور عمرو بن العاص في 9 أشهر |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخرج 2 طلعت حرب: سمير صبري ممثل عظيم ورفض تقاضي أجرا عن مشاركته

وفاة سمير صبري.. حكاية خداعه لعبد الحليم حافظ.. وظهوره بأغنية بحلم بيك

هل قتلها زوجها أم انتحرت؟.. القصة الكاملة لمصرع فنانة هندية شهيرة

بعد مهرجان كان .. توم كروز يحتفل بعرض فيلمه الجديد مع العائلة الملكية في لندن

فيديو

طفولة بائسة.. أسرار من حياة سمير صبري| فيديو

نشر صور الغشاشين.. وزير التعليم يتحدث عن تصوير الامتحانات في اللجان

منهم محترف مصري| أشهر 5 لاعبين رفضوا دعم المثليين.. فيديو جراف

وفاة سمير صبري.. حكاية خداعه لعبد الحليم حافظ.. وظهوره بأغنية بحلم بيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

الدين الإبراهيمي ودعوات التآخي

رانيا أبوالدهب

مقارنة بشرية

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ