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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنادى مهنا تخطف الأنظار من جزر المالديف.. شاهد

هنادى مهنا
هنادى مهنا

 

شاركت الفنانة هنادى مهنا، جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، بصور لها خلال تواجدها في “المالديف”.

وظهرت هنادي بإطلالة خطفت فيها الأنظار إذ إرتدت فستان صيفي انيق أما من الناحية الجمالية، اختارت مكياجا ناعما مما كشف عن جمال ملامحها، واعتمدت على خصلات شعرها الانسيابي المنسدل على كتفيها.

IMG_٢٠٢٢٠٥٢٠_١٧١٣٣٣
IMG_٢٠٢٢٠٥٢٠_١٧١٣٣٣


وشاركت مؤخرا في مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون.

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليا في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول شخص يستيقظ من النوم ليجد بعض العبارات المكتوبة على جسده، والمفارقة أن تلك العبارات تتحقق بالفعل، كما تكشف الأحداث عن حب البطل  لفتاة لا تبالى بأمره، بينما على الجانب الآخر تكون ابنة خالته مغرمة به.

 

جزر المالديف هنادي مهنا تخطف الأنظار مسلسل مكتوب عليا موقع تبادل الصور والفيديوهات

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