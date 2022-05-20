عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نقيب القراء : النقابة أنشئت للحفاظ على القرآن وعلى حامله التجمل بأخلاقه

نقيب القراء
نقيب القراء

قال محمد الساعاتي المتحدث الرسمي لنقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، إن مجلس إدارة النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد قرر استدعاء القارئ أيمن بسيوني ابن محافظة المنوفية، للمثول أمام لجنة القيم بمقر النقابة الكائن فى 54 شارع ممتاز بالسيدة زينب بالقاهرة وذلك يوم السبت القادم الموافق للثامن والعشرين من مايو الجاري، لما صدر منه ضد بعض القراء على صفحته الفيسبوك.

نقابة القراء ناعية شهداء الوطن: الحادث لن يزيدنا إلا صلابة للوقوف بالمرصاد للخونة

بسبب سورة يوسف.. لماذا أوقفت نقابة القراء الشيخ الطاروطي؟


من جانبه قال الشيخ محمد حشاد-شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء-: إن النقابة قد أنشئت من أجل الحفاظ على القرآن الكريم(مبنا ومعنى)، وينبغي عل حامل كتاب الله تعالى أن يتحلى بخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى كان خلقه القرآن، كما ينبغي أن يحافظ على هيبة أهل القرآن الذين قال عنهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أهل القرآن هم أهل الله وخاصته"، من أجل ذلك قررت النقابة استدعاء القارئ المذكور ليكون ذلك رادعا لجميع القراء وخاصة الشباب منهم..

وفى أول رد فعل منه للنقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد قال القارئ أيمن بسيوني: في البداية أعتذر لنقابة القراء ولشخص مولانا الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، وأهل القرآن جميعا، وأؤكد للجميع أن ما صدر مني جاء فى تعليق على منشور، حيث دفعتنى غيرتي على كتاب الله عز وجل أن أنتقض البعض ممن يتجرأون على كتاب الله ويخرجون عن وقار القرآن ولم أسم أسماء بعينها، وأنا والله حريص على مصلحة النقابة، وأتمنى من مجلس النواب أن يسن قانونا لمحاسبة القراء المتلاعبين، وأنادي بأن لا يمارس مهنة التلاوة فى محفل عام أو يصعد تخت التلاوة غير من يحمل تصريح من النقابة

واختتم: أسجل كامل احترامي للنقابة وعلى رأسها الشيخ حشاد وبمشيئة الله تعالى سأذهب إلى النقابة في اليوم المحدد حسب الاستدعاء الذى وصلني، وسألتزم بأي قرار تتخذه النقابة.

نقيب القراء الحفاظ على القرآن الكريم نقابة محفظي وقراء القران الكريم محمد الساعاتي محمد حشاد المتحدث الرسمى محافظة المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

بعد انتشاره وإصابات الأطفال.. كيفية الحماية من جدري القرود

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

حفل جماعي للرذيلة.. أم تقتل طفلتها بعد رؤيتها في أوضاع مخلة بالدقهلية

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-5-2022| شاهد

وفاة الفنان الجزائري أحمد بن عيسى خلال حضوره فعاليات مهرجان كان

تعرف على شهادات الادخار في 4 بنوك بعد رفع سعر الفائدة

فقد أمواله بسبب علاجه لعام ونصف.. معاناة سمير صبري مع المرض.. فيديو

ترشيحاتنا

حكم الصلاة منفردا في المنزل للمريض .. الإفتاء توضح

بعد مصطفى البنك .. ظهور مستريحة جديدة صاحبة كوافير ببني سويف

روسيا تعلن وقف إمدادات الغاز إلى فنلندا

تويتر يطلق سياسية جديدة لمحاربة المعلومات المضللة.. تفاصيل

نهايتها لغز محير.. قصة حياة ميمي شكيب من الارستقراطية إلى السجن والقهر

موتوا الولد.. أم تصرخ بعد وفاة رضيعها في مستشفى بالمنصورة | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخرج 2 طلعت حرب: سمير صبري ممثل عظيم ورفض تقاضي أجرا عن مشاركته

وفاة سمير صبري.. حكاية خداعه لعبد الحليم حافظ.. وظهوره بأغنية بحلم بيك

هل قتلها زوجها أم انتحرت؟.. القصة الكاملة لمصرع فنانة هندية شهيرة

بعد مهرجان كان .. توم كروز يحتفل بعرض فيلمه الجديد مع العائلة الملكية في لندن

فيديو

تغير لون جلده ولا يتحرك.. تدهور الحالة الصحية لـ عمر البشير “فيديوجراف”

طفولة بائسة.. أسرار من حياة سمير صبري| فيديو

نشر صور الغشاشين.. وزير التعليم يتحدث عن تصوير الامتحانات في اللجان

منهم محترف مصري| أشهر 5 لاعبين رفضوا دعم المثليين.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

الدين الإبراهيمي ودعوات التآخي

رانيا أبوالدهب

مقارنة بشرية

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ