نقيب القراء : النقابة أنشئت للحفاظ على القرآن وعلى حامله التجمل بأخلاقه

قال محمد الساعاتي المتحدث الرسمي لنقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، إن مجلس إدارة النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد قرر استدعاء القارئ أيمن بسيوني ابن محافظة المنوفية، للمثول أمام لجنة القيم بمقر النقابة الكائن فى 54 شارع ممتاز بالسيدة زينب بالقاهرة وذلك يوم السبت القادم الموافق للثامن والعشرين من مايو الجاري، لما صدر منه ضد بعض القراء على صفحته الفيسبوك.



من جانبه قال الشيخ محمد حشاد-شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء-: إن النقابة قد أنشئت من أجل الحفاظ على القرآن الكريم(مبنا ومعنى)، وينبغي عل حامل كتاب الله تعالى أن يتحلى بخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى كان خلقه القرآن، كما ينبغي أن يحافظ على هيبة أهل القرآن الذين قال عنهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أهل القرآن هم أهل الله وخاصته"، من أجل ذلك قررت النقابة استدعاء القارئ المذكور ليكون ذلك رادعا لجميع القراء وخاصة الشباب منهم..

وفى أول رد فعل منه للنقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد قال القارئ أيمن بسيوني: في البداية أعتذر لنقابة القراء ولشخص مولانا الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، وأهل القرآن جميعا، وأؤكد للجميع أن ما صدر مني جاء فى تعليق على منشور، حيث دفعتنى غيرتي على كتاب الله عز وجل أن أنتقض البعض ممن يتجرأون على كتاب الله ويخرجون عن وقار القرآن ولم أسم أسماء بعينها، وأنا والله حريص على مصلحة النقابة، وأتمنى من مجلس النواب أن يسن قانونا لمحاسبة القراء المتلاعبين، وأنادي بأن لا يمارس مهنة التلاوة فى محفل عام أو يصعد تخت التلاوة غير من يحمل تصريح من النقابة

واختتم: أسجل كامل احترامي للنقابة وعلى رأسها الشيخ حشاد وبمشيئة الله تعالى سأذهب إلى النقابة في اليوم المحدد حسب الاستدعاء الذى وصلني، وسألتزم بأي قرار تتخذه النقابة.