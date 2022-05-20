بابتسامة عريضة .. محمد صلاح يستعد لمواجهة ولفرهامبتون

ظهر النجم المصري محمد صلاح، المحترف لدى صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم فى تدريبات الريدز استعدادًا لمواجهة ولفرهامبتون، في المباراة المقرر لها بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 38، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ظهر صلاح في الصورة التي عرضها عبر حسابه على تويتر من التدريبات استعداد لمباراة ولفرهامبتون، مبتسمًا وفى حالة نفسية وبدنية جيدة.

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول موقف النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق، من المشاركة أمام وولفرهامبتون، في المباراة المقرر لها بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 38، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة وولفرهامبتون:" فابينيو وصلاح وفان ديك بحالة جيدة، لكن لا أعرف ما الذي سأفعله بشأن الثلاثي أمام وولفرمامبتون".

أضاف يورجن كلوب:" اتفهم صراع محمد صلاح مع سون بنسبة 100 %، لكن ليس لدي استعداد لتحمل أي مخاطر بشأن “مو”، وصلاح نفسه لا يريد المخاطرة أيضا".

أشار:" الحل المفضل لي أن يشارك جميع اللاعبين، أو على الأقل يمكن أن يكونوا على دكة الاحتياط سواء شاركوا كبدلاء أو لا، لكنني لا استطيع تحديد موقفهم الآن بنسبة 100 %".

وعن إصابة جوميز أجاب يورجن كلوب:" حالة جوميز مطمئنة، لكن نتيجة الفحص لم تظهر بعد، هو بخير لكن لا أعرف أيضا موقفه من اللعب أمام وولفرهامبتون".

ويحتاج ليفربول للفوز على وولفرهامبتون مع تعثر مانشستر سيتي أمام أستون فيلا سواء بالتعادل أو الهزيمة، لحسم لقب الدوري الإنجليزي “رسميا”.

يتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا، وبفارق هدف وحيد عن الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب فريق توتنهام.