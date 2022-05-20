عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد وفاته.. تعرف على ابن سمير صبري الوحيد.. وأين هو الآن؟

سمير صبري
سمير صبري

سادت حالة من الحزن فى الوسط الفني خلال الساعات الماضية، بعد وفاة الفنان سمير صبري صباح اليوم الجمعة 20 مايو، بعد صراع مع المرض.

 

الابن الوحيد لـ سمير صبري

وكشف سمير صبري فى أحد اللقاءات الصحفية منذ سنوات قليلة، عن نجله الوحيد "حسن" رغم عدم إعلانه طيلة السنوات الماضية عن هذا الأمر، مؤكدًا أنه لم يعتمد إخفاء زواجه وإنجابه ولكنه لا يريد أن يخرج حياته الشخصية إلى الجمهور.

 

وأضاف "صبرى"، أن نجله الوحيد عاش مع والدته فى إنجلترا وهو حاليًا متزوج ولديه طفلين، لذا يقوم بالسفر كل ثلاثة أشهر لزيارتهم هناك.

 

أما عن زواجه من الفنانة سماح أنور، فأكد "صبرى" أنه فكر فى الارتباط والزواج منها إلا أن فارق العمر بينهما جعله يتراجع عن مصارحتها بمشاعره تجاهها.

 

حياة سمير صبري 

ولد سمير صبري في 27 ديسمبر عام 1936، عمل في بداياته مذيعا في الإذاعة الإنجليزية ثم اتجه إلى التمثيل والغناء. له العديد من الأفلام المصرية التي قام بتمثيلها منذ بداية مسيرته الفنية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. مثّل عدداً من أفلامه مع الفنان عادل إمام كفيلم البحث عن فضيحة من بطولة ميرفت أمين، ومن مسلسلاته حضرة المتهم أبي الذي تم إنتاجه عام 2006 وكذلك قضية رأي عام بطولة يسرا ولقاء الخميسي.

 

مشوار سمير صبري 

استمرت مسيرة الفنان سمير صبرى الفنية لأكثر من 60 عامًا، شارك خلالها في حوالي 140 فيلمًا، منها: (من غير ميعاد، اللص والكلاب، زقاق المدق، المتمردة، الحسناء والطلبة، لعبة الحب والجواز، حكاية نص الليل، سؤال في الحب، بنت اسمها محمود، المذنبون، وبالوالدين إحسانا، لا يا من كنت حبيبي، عالم عيال عيال، جحيم تحت الماء 1 و 2، السلخانة، وآخر أفلامه "محمد حسين" في 2019)، وغيرها من الأفلام التي شارك في إنتاجها وإخراجها، بالإضافة إلى اتجاهه لمجال الغناء وتقديم البرامج الإذاعية والتلفزيونية.

 

وفاة سمير صبري :

توفى صباح الجمعة 20 مايو، الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد فنادق القاهرة، وجاءت وفاته بعد صراع مع مرض القلب.

ورقد الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعاني من مشكلة فى الصمام "الميترالي"، وأجرى وقتها قسطرة في القلب.

وكان آخر لقاء للفنان الكبير سمير صبري في مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والذي عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضي، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية.

 

عزاء سمير صبري :

قررت أسرة الراحل سمير صبري إقامه عزاء النجم الراحل بمسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الأثنين المقبل .

كشف دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لصدى البلد عن موعد جنازة ودفن الفنان الراحل سمير صبري .

وقال أشرف زكي :" جنازة الراحل سمير صبري ستشيع غدا بعد صلاة الظهر من 
مسجد الشرطه  بالشيخ زايد على أن يتم دفنه في مدينة الإسكندرية ".

كشف الفنان سمير صبري قبل رحيله انه فقد جزء كبير من أمواله بسبب مرضه طوال السنوات الماضية .

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة “المحور” قبل رحيله بأسابيع: إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقله إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة أثلج صدره وساهم في رفع حالته المعنوية.

سمير صبري الفنان سمير صبرى وفاة الفنان سمير صبري ابن سمير صبري وفاة سمير صبري أعمال سمير صبرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

حالة الطقس.. كتلة هوائية باردة تضرب البلاد وأمطار خلال ساعات

المصل واللقاح: مصر خالية تماما من جدري القرود

تعرض محمد ممدوح لـ حادث أليم

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-5-2022| شاهد

حفل جماعي للرذيلة.. أم تقتل طفلتها بعد رؤيتها في أوضاع مخلة بالدقهلية

موضوعات متعلقة

بطرس دانيال: دقيقة حداد على روح سمير صبري بافتتاح المركز الكاثوليكي.. خاص

وفاة سمير صبري.. يكشف حقيقة زواج عبد الحليم من سعاد حسني

أخبار الفن| حالة صحية غير مستقرة للفنان عبد الرحمن أبو زهرة..تطورات أنغام في المستشفي

أحمد عبد العزيز ضيف إيمان أبو طالب في "بالخط العريض"

نسرين أمين تكشف كواليس تحضيرها لدور الممرضة بـ واحد تاني

هشام خرما: موسيقى مسلسل سوتس بالعربي كانت تحدي

مركز السينما العربية يطلق حملة للاحتفاء بالمرأة

هاجر السراج: ردود الفعل على شخصيتي في بطلوع الروح كانت جيدة

ترشيحاتنا

60% انخفاضا.. شعبة الخضروات تزف بشرى سارة بشأن الأسعار في الأسواق

عادل إمام ومحمد رمضان .. خالد زكي يثير جدلا جماهيريًا |فيديو جراف

مدحت صالح يفتتح مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء بالشرقية .. فيديو

بعد وفاته.. تعرف على ابن سمير صبري الوحيد.. وأين هو الآن؟

الفلسفة الإسلامية بين ابن عربي والغزالي .. مقارنة أدبية لـ ريم بسيوني

5 سيارات SUV صينية موديل 2022 في السعودية .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطالب بعلاجه على نفقة الدولة.. لماذا دخل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الرعاية المركزة للمرة الرابعة؟

إلهام شاهين بالأسود: صعقت بخبر رحيل سمير صبري

نجوم الفن يقفون دقيقة حدادا على روح سمير صبري في افتتاح الكاثوليكي .. صور

حميد الشاعري يحتفل بعيد ميلاد الإعلامي أحمد خيري.. صور

فيديو

هل يستجيب اتحاد الكرة لطلب الأهلي بإعادة مباراته مع البنك.. فيديو جراف

ساهانا.. القصة الكاملة لمصرع فنانة هندية شهيرة| فيديو جراف

تغير لون جلده ولا يتحرك.. تدهور الحالة الصحية لـ عمر البشير “فيديوجراف”

طفولة بائسة.. أسرار من حياة سمير صبري| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

نجاة عبدالرحمن

الدين الإبراهيمي ودعوات التآخي

رانيا أبوالدهب

مقارنة بشرية

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

اﻟﻤﺰﻳﺪ