تدريبات شاقة .. لقاء الخميسي تستعرض لياقتها في الجيم

نشرت الفنانة لقاء الخميسي فيديو جديدا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت لقاء الخميسي في الفيديو تستعرض لياقتها أثناء أداء التمرينات الرياضية الشاقة، مما حاز إعجاب متابعيها.

أحدث أعمال لقاء الخميسي مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.